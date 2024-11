Song-Vorstellung: Norman Langen bringt neue Single „Was wär denn schon dabei“ am 15. November 2024 heraus

Song-Vorstellung: Norman Langen – Was wär denn schon dabei – Schlagerstar Norman Langen meldet sich mit seiner neuen Single „Was wär denn schon dabei“ zurück, die am 15. November 2024 veröffentlicht wird. Der Sänger, der seit über 13 Jahren in der deutschsprachigen Musikszene fest etabliert ist, bleibt seinem Stil treu und vereint moderne Discofox-Sounds mit eingängigen Lyrics, die zum Tanzen einladen.

Der Song besticht durch seinen typischen Norman-Langen-Style: Tanzbare Beats treffen auf gefühlvolle Texte, die sich mit Liebe, Leidenschaft und den „geheimen Fantasien“ des Lebens beschäftigen. Mit seiner neuen Single setzt Langen wieder auf den bewährten Mix aus musikalischem Ohrwurm und einer positiven Message.

Norman Langen hat sich eine treue Fangemeinde aufgebaut, die ihm allein auf Instagram fast 55.000 Follower und monatlich über 226.000 Spotify-Streams beschert. Auch mit „Was wär denn schon dabei“ dürfte er die Herzen seiner Fans erneut erobern.

Freut euch auf einen Song, der zum Mitsingen und Mittanzen animiert und garantiert in den Playlisten der Schlagerfans Einzug halten wird (hk)!