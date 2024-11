Rotes Kreuz stellt weitere Gruppe „Helfer vor Ort“ (HvO) in Niederburg in Dienst

Helfer vor Ort (HvO) in Niederburg – Am vergangenen Dienstag hat der DRK Kreisverband Rhein-Hunsrück eine weitere Gruppe „Helfer vor Ort“ (HvO) in Niederburg in Dienst gestellt. Diese Gruppe ist für die Ortsgemeinden Niederburg, Damscheid und Urbar zuständig. Damit ist nun die Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein vollständig mit Helfern vor Ort abgedeckt.

Zunächst stehen für diese Gruppe 3 Helfer zur Verfügung. Weitere Interessierte stehen für die Aufgabe bereit, die jedoch noch ausgebildet werden müssen.

Helfer vor Ort sind Sanitäts- oder rettungsdienstlich ausgebildete Personen, die bei Notfällen die Zeit zwischen dem Eintritt eines Notfalles bis zum Eintreffen des Rettungswagens bzw. Notarztes mit qualifizierten notfallmedizinischen Basismaßnahmen überbrücken sollen.

Die Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein hat mit dem DRK-Kreisverband eine Kooperationsvereinbarung zur Ausbildung und zum Einsatz der Helfer vor Ort geschlossen und finanziert deren Ausrüstung. In der VG sind aktuell insgesamt knapp 70 HvO ehrenamtlich tätig, die allein in diesem Jahr bislang 379 Einsätze geleistet haben.

Bürgermeister Peter Unkel dankt allen Helferinnen und Helfern für ihren außerordentlichen Einsatz zugunsten der heimischen Bevölkerung.

***

Text: Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein