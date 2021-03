SPITZINGSEE, LKR MIESBACH (BY) – Corona-Party: Am frühen Sonntagnachmittag gingen mehrere Mitteilungen über eine Menschenansammlung mit mehr als 100 Personen am Spitzingsee ein. Vor Ort stellten die Beamten tatsächlich eine größere Menschengruppe fest. Die illegale Zusammenkunft wurde umgehend durch die Polizei aufgelöst, etliche Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz aufgenommen.

Kurz nach 15:00 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd und der Polizeiinspektion Miesbach mehrere Mitteilungen über eine größere Corona-Party im Bereich des Spitzingsee ein. Beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen der Polizeiinspektion Miesbach und umliegender Dienststellen stellten diese ca. 100 Personen um einen Verkaufsstand ohne die erforderlichen Abstände und Mund-Nasen-Schutz fest.

Als die Personen die Polizei bemerkten, entfernte sich der Großteil sofort in alle Himmelsrichtungen.

Insgesamt wurden von 35 Personen die Personalien festgestellt und dementsprechend Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet. Die Personen waren augenscheinlich alkoholisiert und die Stimmung war aufgeheizt. Allen noch anwesenden Personen wurden Platzverweise erteilt. Viele zeigten sich wenig kooperativ und leisteten nur zögerlich den Anweisungen der Beamten Folge.

Eine männliche Person verweigerte zunächst sogar die Herausgabe seiner Personalien und musste kurzfristig zur Identitätsfeststellung in Gewahrsam genommen werden.

***

Polizei Bayern