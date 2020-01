Bayreuth – Wissen in Häppchen: E-Learning am Freitag, 17. Januar

Erstellt in

BAYREUTH (BY) – Am Freitag, 17. Januar, von 16.30 bis 18.30 Uhr, findet im Lernstudio von RW21 der Workshop „Wissen in Häppchen: E-Learning“ statt.

Keine Zeit für feste Kurse? Die Alternative heißt zeitlich flexibel online lernen mit der Lernplattform LinkedInLearning. Diese bietet eine umfangreiche Auswahl an Lernvideos aus den Bereichen Bildbearbeitung, Fotografie, Informatik, Software, Webdesign, Bildung, Businesssoftware, berufliche und persönliche Weiterentwicklung und digital Lifestyle.

Mit einem gültigen Bibliotheksausweis erhalten Interessierte einen kostenlosen, zeitlich begrenzten Premium-Zugang, den sie während der Einführung und anschließend online von zu Hause aus oder sogar unterwegs nutzen können.

Zur Registrierung benötigen die Teilnehmer/innen außerdem eine E-Mail-Adresse (bitte Zugangsdaten zur Einführung mitbringen). Die Leitung des Kurses hat Diplom-Pädagogin Bianka Hoffmann.

Anmeldungen sind per Mail bis Dienstag, 14. Januar, unter stadtbibliothek@stadt.bayreuth.de, telefonisch unter 0921 50703830 oder direkt am Servicepoint im Erdgeschoss des RW21 möglich.

