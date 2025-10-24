Tödlicher Unfall Neunburg vorm Wald auf der Staatsstraße 2398 – 22-jähriger Feuerwehrmann stirbt bei Verkehrsunfall nach einem Frontalzusammenstoß – Neunburg vorm Wald (Oberpfalz) – Es sollte ein ganz normaler Donnerstagnachmittag werden – doch innerhalb weniger Sekunden wurde eine junge Zukunft ausgelöscht. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2398 zwischen Bodenwöhr und Neunburg vorm Wald ist am 23. Oktober 2025 ein 22-jähriger Feuerwehrmann ums Leben gekommen. Seine Kameraden hielten noch am Abend eine bewegende Andacht an der Unglücksstelle ab.
Das missglückte Überholmanöver
Gegen 16:35 Uhr setzte ein 61-jähriger Audi-Fahrer auf der kurvenreichen Strecke zum Überholen eines Sattelzuges an. In einer langgezogenen Linkskurve kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen des jungen Mannes aus Bodenwöhr. Für den 22-Jährigen kam jede Hilfe zu spät – er starb noch an der Unfallstelle.
Der 61-Jährige wurde verletzt, konnte sich aber selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, musste jedoch ohne Transport wieder abdrehen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 50.000 Euro.
Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungskräfte
Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Neunburg vorm Wald, Bodenwöhr und Penting waren vor Ort. Besonders tragisch: Viele der Helfer kannten den jungen Mann persönlich – er war selbst aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Nach Abschluss der Bergungsarbeiten hielten seine Kameraden eine spontane Andacht, begleitet von Seelsorgern und Kriseninterventionsteams.
Ermittlungen laufen
Die Staatsanwaltschaft Regensburg ordnete die Sicherstellung beider Fahrzeuge an. Ein Gutachter wurde hinzugezogen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Ob überhöhte Geschwindigkeit, Unaufmerksamkeit oder andere Faktoren eine Rolle spielten, ist noch unklar.
Die Staatsstraße blieb für rund fünf Stunden voll gesperrt. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer mussten weiträumige Umleitungen in Kauf nehmen.
Trauer und Anteilnahme
In den sozialen Netzwerken und bei den Feuerwehren der Region herrscht tiefe Bestürzung. Kollegen, Freunde und Bürger bekunden ihr Mitgefühl. Der 22-Jährige galt als hilfsbereiter, engagierter und verlässlicher Kamerad.
Das gesamte Team des Franken-Tageblatt.de ist in Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und den Feuerwehrkameraden, die ihn kannten und schätzten. (hk)
Quellen zum Unfall Neunburg vorm Wald auf der Staatsstraße 2398:
Polizeipräsidium Oberpfalz, merkur.de, Mittelbayerische Zeitung, BR24