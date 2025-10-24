Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Tödlicher Unfall Neunburg vorm Wald auf der Staatsstraße 2398 – 22-jähriger Feuerwehrmann stirbt bei Verkehrsunfall nach einem Frontalzusammenstoß

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Bayern, Blaulicht, Deutschland-News

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Polizei-News-Blaulicht-Bayern

Tödlicher Unfall Neunburg vorm Wald auf der Staatsstraße 239822-jähriger Feuerwehrmann stirbt bei Verkehrsunfall nach einem FrontalzusammenstoßNeunburg vorm Wald (Oberpfalz) – Es sollte ein ganz normaler Donnerstagnachmittag werden – doch innerhalb weniger Sekunden wurde eine junge Zukunft ausgelöscht. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2398 zwischen Bodenwöhr und Neunburg vorm Wald ist am 23. Oktober 2025 ein 22-jähriger Feuerwehrmann ums Leben gekommen. Seine Kameraden hielten noch am Abend eine bewegende Andacht an der Unglücksstelle ab.

Banner Kundengewinnung SEO Agentur Online Marketing Webdesign

Das missglückte Überholmanöver

Gegen 16:35 Uhr setzte ein 61-jähriger Audi-Fahrer auf der kurvenreichen Strecke zum Überholen eines Sattelzuges an. In einer langgezogenen Linkskurve kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen des jungen Mannes aus Bodenwöhr. Für den 22-Jährigen kam jede Hilfe zu spät – er starb noch an der Unfallstelle.

Der 61-Jährige wurde verletzt, konnte sich aber selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, musste jedoch ohne Transport wieder abdrehen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 50.000 Euro.

Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungskräfte

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Neunburg vorm Wald, Bodenwöhr und Penting waren vor Ort. Besonders tragisch: Viele der Helfer kannten den jungen Mann persönlich – er war selbst aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Nach Abschluss der Bergungsarbeiten hielten seine Kameraden eine spontane Andacht, begleitet von Seelsorgern und Kriseninterventionsteams.

Virtueller Tierfriedhof kostenlos Memory Garden

Ermittlungen laufen

Die Staatsanwaltschaft Regensburg ordnete die Sicherstellung beider Fahrzeuge an. Ein Gutachter wurde hinzugezogen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Ob überhöhte Geschwindigkeit, Unaufmerksamkeit oder andere Faktoren eine Rolle spielten, ist noch unklar.

Die Staatsstraße blieb für rund fünf Stunden voll gesperrt. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer mussten weiträumige Umleitungen in Kauf nehmen.

Trauer und Anteilnahme

In den sozialen Netzwerken und bei den Feuerwehren der Region herrscht tiefe Bestürzung. Kollegen, Freunde und Bürger bekunden ihr Mitgefühl. Der 22-Jährige galt als hilfsbereiter, engagierter und verlässlicher Kamerad.

Das gesamte Team des Franken-Tageblatt.de ist in Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und den Feuerwehrkameraden, die ihn kannten und schätzten. (hk)

Banner Seo-Agentur - In 60 Sekunden auf Seite 1 bei Google

Quellen zum Unfall Neunburg vorm Wald auf der Staatsstraße 2398:

Polizeipräsidium Oberpfalz, merkur.de, Mittelbayerische Zeitung, BR24

Das könnte Sie auch interessieren ...

Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung in Heinsberg (NRW) - 17-Jährige soll von 5 Syrern missbraucht worden sein

Herzinfarkt & Schlaganfall vorbeugen - Die besten Getränke für gesunde Arterien

Meinungsfreiheit unter Druck - Deutschland auf dem Weg in den Einschüchterungsstaat?

Dauerbewachung für leere Scholz-Wohnung in Hamburg Altona kostet Millionen Steuergeld

Erstes Irish Film Festival im Filmhaus Saarbrücken vom 30. Oktober bis 1. November

BPOLI-WEIL: Abgeschobener Syrer versucht erneut nach Deutschland einzureisen

Weihnachtskonzert im Bürgerhaus Dudweiler für Seniorinnen und Senioren des Stadtbezirks Dudweiler am 18. November

Peter Felser/Martin Sichert (AfD): China-Abhängigkeit bei Medikamentenversorgung reduzieren

Sozialverband VdK warnt vor Anstieg der Wohnungslosigkeit

Das Leben könnte so leicht sein, wenn nicht immer die größten Esel ganz oben säßen

Schutz vor Erkältungsviren: Vitamin C, Nasenspray, Händewaschen - Was schützt wirklich?

Martin Sichert (AfD): Kontaktgebühr bei Arztbesuchen ist Diskriminierung von einheimischen Beitragszahlern

KUBICKI-Kolumne: Wenn Angst den Verstand besiegt

René Springer (AfD): Leistungen für Ukrainer nach dem Asylbewerberleistungsgesetz statt Vollversorgung

Orte der Begegnung in Rotenburg (Wümme) - Freizeitangebote für ältere Menschen

Maronenfest 2025 im Saarbrücker Zoo am 18. und 19. Oktober

Schlagworte: #24.10.2025 #Aktuell #Blaulicht #Bodenwöhr #Frontalzusammenstoß #Nachrichten #Neunburg vorm Wald #News #Polizeimeldung #Polizeimeldungen #Staatsstraße 2398 #Unfall Neunburg vorm Wald #Verkehrsunfall

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com