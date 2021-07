Erstellt in

Würzburg (BY) – Aktueller Hinweis: Infolge der jährlichen bautechnischen Begehung musste die SVG als Betreiberin des städtischen Parkhauses am Hauptbahnhof gestern leider die Entscheidung treffen, den Betrieb einzustellen.

Betroffen sind insgesamt 337 Stellplätze. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch Setzungen einzelner Bauteile es zu Abplatzungen von Betonteilen kommt, die innerhalb und außerhalb des Parkhauses eine Gefahr darstellen können. Aus diesem Grund musste der Gehweg komplett sowie die Fahrbahn teilweise gesperrt werden.

Die Stadt Würzburg bedauert die Schließung außerordentlich, wissend um den großen Parkdruck im Bereich des Hauptbahnhofs. Die SVG als Betreiberin wird sich jedoch insbesondere für die Dauerparker um Ersatzlösungen bemühen. Die Hoffnung, dass Parkhaus bis zum ohnehin geplanten Abbruch weiter betreiben zu können, hat sich leider nicht erfüllt. Die Stadt Würzburg arbeitet wie bekannt mit Hochdruck an der Konzeption eines neuen Parkhauses in Kooperation mit einem privaten Investor an fast gleicher Stelle.

Hierfür sind die Verhandlungen sehr weit gediehen und können nach Abschluss des beantragten wasserrechtlichen Verfahrens finalisiert werden. Ohne Unvorhergesehenes ist mit einem Beginn der Maßnahmen im kommenden Jahr zu rechnen.

