WWF: Klimabilanz 2024 Kommentar

Siechende Sektoren, Berlin, 7.1.2025: Die Mehrheit der Sektoren in Deutschland konnte im vergangenen Jahr ihre Klimabilanz nicht nachhaltig verbessern. Das geht aus einer Analyse der Emissionen 2024 von Agora Energiewende hervor. Demnach konnten etwa die Sektoren Gebäude und Verkehr ihre Bilanzen nur durch Witterungs- bzw. Konjunktureffekte minimal verbessern – strukturell sind die Emissionsrückgänge hier genauso wenig wie der Emissionspfad der Industrie, die trotz schwacher Konjunktur sogar eine leichte Steigerung ihrer Emissionen gegenüber 2023 verzeichnet. Grund zur Freude liefert laut WWF allerdings der Stromsektor: Hier sorgt der Ausbau der Erneuerbaren und der Rückgang der Kohleverstromung für eine deutlich bessere Bilanz, die im Ergebnis auch das Erreichen des Gesamtziels möglich gemacht hat. Dazu sagt Viviane Raddatz, Klimachefin beim WWF Deutschland:

„Die Emissionsbilanz ist ein klarer Auftrag an die nächste Bundesregierung: Klimaschutz im Gebäude- und Verkehrsbereich erreichen wir nur, wenn endlich die nötigen politischen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Mit dem Gebäudeenergiegesetz wurde bereits ein Schritt in die richtige Richtung getan – nun gänzlich umkehren zu wollen, hätte fatale Folgen für den Klimaschutz in Deutschland und die Wohnqualität vieler Menschen. Statt Verunsicherung bei den Bürger:innen sowie Planungsunsicherheiten in der Wirtschaft zu schüren, fordern wir von der nächsten Regierung ein klares Bekenntnis zu einem zukunftsfähigen Deutschland mit all den nötigen Investitionen in Klima- und Biodiversitätsschutz. Sollte weiterhin der Stillstand dominieren, drohen im Gebäude- und Verkehrsbereich außerdem milliardenschwere EU-Strafzahlungen. Auch für den Industriesektor braucht es weitere Weichenstellungen für Investitionen in strukturelle Emissionsminderungen, um weiterhin ein Pfeiler für Deutschlands wirtschaftliches Wohlergehen sein zu können. Der Schwung beim Ausbau der Erneuerbaren sollte genutzt werden und auch andere Sektoren endlich mitreißen. Die nächste Regierung muss wirtschaftliche Weitsicht beweisen“.

Zum Hintergrund:

Laut Jahresbilanz von Agora Energiewende gingen die CO2-Emissionen insgesamt 2024 war um drei Prozent zurück. Allerdings ist daran nur ein Sektor (Energie) maßgeblich beteiligt gewesen, die übrigen konnten ihre Bilanz nicht substanziell verbessern.

Mehr zu den WWF-Forderungen zur Bundestagswahl: https://www.wwf.de/themen-projekte/politische-arbeit/bundestagswahl-2025

***

Text: Lea Vranicar, Pressestelle WWF,