Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

2. Weihnachtstag Bedeutung & Tradition – Warum dieser stille Tag so besonders ist

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Buntes, Deutschland-News, Gesellschaft, Hamburg, Religion, Themen und Tipps A - R

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-2. Weihnachtstag-Bedeutung-Weihnachten-Bräuche-Christfest-Adventszeit-Weihnachtsfest-26-Dezember

2. Weihnachtstag Bedeutung & TraditionWarum dieser stille Tag so besonders ist2. WeihnachtstagWenn das Fest nachklingt und das Jahr leiser wird.

Der 2. Weihnachtstag fühlt sich anders an.
Er ist kein Neubeginn wie der 1. Weihnachtstag,
kein Höhepunkt wie Heiligabend
sondern ein sanfter Übergang.

Ein Tag, an dem das Fest nachklingt.
An dem die Lichter noch leuchten,
aber die Welt schon ein wenig ruhiger wird.

Entspannungsmusik Vol. 1 Musik zum Entspannen

Die Bedeutung des 2. Weihnachtstages

Traditionell erinnert der 26. Dezember an den heiligen Stephanus,
den ersten Märtyrer der Christenheit.
Doch im Alltag vieler Menschen ist dieser Tag vor allem eines:
ein Geschenk aus Zeit.

Zeit, die man nicht verplant.
Zeit ohne Verpflichtungen.
Zeit, um das Erlebte wirken zu lassen.

Wellness- und Entspannungsmusik

Raum für Gedanken und Gespräche

Am 2. Weihnachtstag wird oft nicht mehr gefeiert –
sondern erinnert, erzählt, nachgedacht.
Man sitzt zusammen, trinkt Tee, geht spazieren,
schaut aus dem Fenster in den Winter.

Gespräche werden ruhiger.
Blicke werden tiefer.
Und irgendwo zwischen Keksen, Kerzen und Stille
spürt man, wie das Jahr langsam zu Ende geht.

Virginias Weihnachtsgeschichte - Gibt es einen Weihnachtsmann

Abschied vom Weihnachtszauber

Der 2. Weihnachtstag ist wie ein leiser Abschied vom Zauber der letzten Tage.
Kein trauriger Abschied –
sondern ein dankbarer.

Man nimmt das Licht mit in die kommenden Wochen,
die Wärme in den Alltag,
die Erinnerung an das, was wirklich zählt.

SONDERMELDUNG WEIHNACHTEN 2025: Illegales Neugeborenes in Stall entdeckt – Abschiebung wird geprüft

2. Weihnachtstag – Ein stiller, wertvoller Tag

Vielleicht ist gerade dieser Tag der ehrlichste der Weihnachtszeit.
Ohne große Erwartungen.
Ohne Pflicht zur Fröhlichkeit.
Einfach da.

Und genau deshalb so wertvoll.

Das Team vom Mittelrhein Tageblatt und ich wünschen allen Leserinnen und Lesern einen ruhigen und gesegneten 2. Weihnachtstag sowie wertvolle, stille Momente im Kreise der Familie. (hk)

Das könnte Sie auch interessieren ...

Mitmenschlichkeit und Barmherzigkeit für alle Ortskräfte aus Afghanistan! … und das nicht nur zur Weihnachtszeit

Heiligabend Bedeutung & Bräuche – Warum dieser Abend das Herz von Weihnachten ist

1,8 Millionen Besucher*innen: Weihnachtsmarkt in der Altstadt Hannover bleibt Publikumsmagnet

Gedenkveranstaltung in Magdeburg – Haseloff: Wir kapitulieren nicht vor dem Terror

Für ein selbstbestimmtes Leben im Alter: Niedersachsen investiert eine Million Euro in die Förderung innovativer Projekte

Weihnachtssingen in der Sternenbrücke mit Rolf Zuckowski: Strahlende Gesichter und unvergessliche Momente

Pleitewelle in Deutschland verschärft sich - Insolvenzen 2025 auf neuem Hoch

1001 Namen - Klanginstallation am Musikgully vor dem Hauptbahnhof Hannover mit Margot Käßmann, Denise M`Baye, Herbert Schmalstieg und Stephan Weil

Kerstin Przygodda / Martin Reichardt: Mädchen schützen – dem Beispiel Österreichs beim Kinderkopftuchverbot folgen

Digitaler Stress? Zeit für eine Pause!

Loreley Touristik: Coca-Cola Weihnachtstruck gastiert an der Loreley

Hitlergruß im Klassenzimmer - Exklusive BR-Recherche: Umfrage zu menschen- oder demokratiefeindlichen Vorfällen an bayerischen Schulen

Tierversuche rückläufig - PETA fordert Regierung zu mehr Maßnahmen auf

Sozialwahl 2029: Selbstverwaltung macht Online-Wahlen möglich

DÜRR-Statement: Mit Friedrich Merz bekommen die Menschen die Rekordschulden der SPD und die Rentenpolitik von Robert Habeck

Tipp: So schützen Sie sich vor gefährlichen Noroviren

Schlagworte: #2. Weihnachtstag #2. Weihnachtstag Bedeutung #26. Dezember #26.12.2025 #Aktuell #Besinnlichkeit #christliche Tradition #Feiertage #hk #Jahresende #Nachrichten #News #Rückblick #Stephanustag #Weihnachten #Weihnachtsfeiertag #Weihnachtsruhe #Weihnachtszeit #Winterzeit

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com