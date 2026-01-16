Aktuelle Verkehrsmeldungen Schwerin aufgrund von Bauarbeiten: Ab Montag, den 19. Januar 2026
Arbeiten im 3. Bauabschnitt der Franz-Mehring-Straße beginnen
Am Montag, den 19. Januar 2026 beginnen im Auftrag der Landeshauptstadt Schwerin die Arbeiten im 3. Bauabschnitt der Franz-Mehring-Straße. Der Bauabschnitt erstreckt sich von der Paulskirche bis zur Severinstraße.
Der nördliche Teil der Severinstraße wird hierdurch zur Sackgasse und kann nur noch über die Straße Zum Bahnhof angefahren werden. Der südliche Teil, von der Lübecker Straße kommend, wird ebenfalls zur Sackgasse.
Die Zufahrt zu den Grundstücken der Franz-Mehring-Straße 28 – 30 ist möglich.
Schulzenweg von Ortsumgehung B106 bis Haus-Nr. 27 voll gesperrt
Im Auftrag der Landeshauptstadt Schwerin werden vom 19. Januar bis voraussichtlich 30. April 2026 die Fahrbahn und die Gehwege im Schulzenweg von der Ortsumgehung B106 bis Haus-Nr. 27 grundhaft erneuert. Der Schulzenweg wird in diesem Bereich für den Gesamtverkehr voll gesperrt. Eine Umleitung über die Rogahner Straße ist ausgeschildert. Über die Straße Mittelstelle ist der Schulzenweg erreichbar.
Text: Schwerin.de