Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Aktuelle Verkehrsmeldungen Schwerin aufgrund von Bauarbeiten

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Blaulicht, Deutschland-News, Mecklenburg-Vorpommern

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-News-Nachrichten-Aktuell-Schwerin

Aktuelle Verkehrsmeldungen Schwerin aufgrund von BauarbeitenAb Montag, den 19. Januar 2026

Arbeiten im 3. Bauabschnitt der Franz-Mehring-Straße beginnen

Am Montag, den 19. Januar 2026 beginnen im Auftrag der Landeshauptstadt Schwerin die Arbeiten im 3. Bauabschnitt der Franz-Mehring-Straße. Der Bauabschnitt erstreckt sich von der Paulskirche bis zur Severinstraße.

Der nördliche Teil der Severinstraße wird hierdurch zur Sackgasse und kann nur noch über die Straße Zum Bahnhof angefahren werden. Der südliche Teil, von der Lübecker Straße kommend, wird ebenfalls zur Sackgasse.

Die Zufahrt zu den Grundstücken der Franz-Mehring-Straße 28 – 30 ist möglich.

Online Paradies Reisen - Traumreisen und Meer

Schulzenweg von Ortsumgehung B106 bis Haus-Nr. 27 voll gesperrt
Im Auftrag der Landeshauptstadt Schwerin werden vom 19. Januar bis voraussichtlich 30. April 2026 die Fahrbahn und die Gehwege im Schulzenweg von der Ortsumgehung B106 bis Haus-Nr. 27 grundhaft erneuert. Der Schulzenweg wird in diesem Bereich für den Gesamtverkehr voll gesperrt. Eine Umleitung über die Rogahner Straße ist ausgeschildert. Über die Straße Mittelstelle ist der Schulzenweg erreichbar.

***
Text: Schwerin.de

Das könnte Sie auch interessieren ...

Gesundheitsratgeber: Ohne Magnesium läuft in unserem Körper so gut wie nichts

Landesgartenschau 2026 in Ellwangen

Tag der offenen Tür in der Musikschule Frankfurt (Oder)

Sozialverband VdK: Mit dieser Gesundheitspolitik zahlen Patienten nur drauf

ALS Krankheit erklärt: Warum Influencerin Sara Bennett mit 39 starb – Symptome, Verlauf, Hilfe

Kostenloser Vortrag: KI im Alltag von Senioren am 23. Januar im Seniorentreff Mitte in Ratingen

„Ich will, dass die Wahrheit siegt“: Lesung von Hans Hesse in der Stadtbibliothek Bremerhaven

Seniorenkarneval Ratingen: „Kumm, loss` mer fiere“ – in der Stadthalle

Gerrit Huy (AfD): Transparenz statt Verschleierung der verheerenden Insolvenzzahlen

Neue Ernährungsempfehlungen der USA: Einordnung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE)

Sozialverband VdK: SPD-Vorstoß zur Erbschaftsteuer ist Schritt in die richtige Richtung

Gesundheitsminister Philippi äußert sich besorgt zu sinkenden Apothekenzahlen: „Erhöhung des Packungsfixums ist dringend notwendig“

Jimdo-ifo Geschäftsklimaindex Dezember 2025: Jahreswechsel ohne Zuversicht: Selbstständige blicken skeptisch auf 2026

Mannheim beflügelt – Klaviermusik im Börsensaal

Mehr als 17.000 Insolvenzen 2025: Jeden Tag 48 Firmen vor dem Aus – Wirtschaft dramatisch in Schieflage

Winternothilfe für obdachlose Menschen in Hannover aufgrund der Extremwetterlage ausgeweitet

Schlagworte: #16.01.2026 #Aktuell #Aktuelle Verkehrsmeldungen Schwerin #Nachrichten #News #Straßenverkehr #Vekehrssicherheit #Verkehr #Verkehrshinweis #Verkehrsmeldungen Schwerin

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com