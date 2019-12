Bad Mergentheim – Abgehauen in der Poststraße: Unfallverursacher gesucht

Erstellt in

Bad Mergentheim – Ein VW Golf stand am Mittwochabend nur etwas mehr als eine Stunde unbeaufsichtigt auf einem Parkplatz in der Poststraße in Bad Mergentheim.

Das reichte für einen Unbekannten aus, um einen Schaden von etwa 2.000 Euro am Fahrzeug zu hinterlassen. Ein 54 Jahre alter Mann hatte den Wagen dort um 19 Uhr abgestellt. Als er gegen 20.15 Uhr wieder zu seinen Auto zurück kam, entdeckte er Streifspuren und einen abgefahrenen linken Außenspiegel an seinem Golf.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf das beteiligte Fahrzeug oder den Fahrer geben können. Diese gehen unter der Telefonnummer 07931 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim.

Polizeipräsidium Heilbronn