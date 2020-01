Erstellt in

Bad Salzungen (TH) – Zu zwei Bränden kam es in der zurückliegenden Nacht in Bad Salzungen. Gegen 22:30 Uhr brannte in der Martin-Luther-Straße ein Container für Altpapier vollständig nieder.

Gegen 01:15 Uhr brannte in der Clara-Zetkin-Straße die Holzverkleidung eines Balkons. In beiden Fällen kam die Feuerwehr zum Einsatz.

Es entstand Sachschaden.

Personen wurden nicht verletzt.

Landespolizeiinspektion Suhl