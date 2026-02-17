Bauverzögerungen auf der Strecke Hamburg-Berlin: Deutsche Bahn muss konkreten Fertigstellungstermin nennen – Nach der Ankündigung von Bauverzögerungen bei der Generalssanierung der Bahnstrecke Hamburg-Berlin hat Schwerins 1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters Bernd Nottebaum die Deutsche Bahn aufgefordert, einen konkreten Fertigstellungstermin für die Baumaßnahme zu nennen: „Von den Verzögerungen sind allein 1456 Schwerinerinnen und Schweriner betroffen, die nun schon seit sieben Monaten unter dem Schienenersatzverkehr infolge der Streckensanierung leiden müssen“, stellt Nottebaum fest. „Die Deutsche Bahn muss sich auf einen konkreten Fertigstellungtermin festlegen. Eine Hinhaltetaktik ist nicht akzeptabel, zumal sich hier wiederholt, was schon beim Wegfall der frühen ICE-Verbindung nach Hamburg zu beobachten war: Verschlechterungen werden nur scheibchenweise eingeräumt und dann als unumstößlich dargestellt.“ Scheinbar habe es die Deutschen Bahn schon aufgegeben, ihren Kunden eine auch nur halbwegs attraktive Alternative zum privaten Pkw bieten zu wollen, sagt der 1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters.
Text: Schwerin.de