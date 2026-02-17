Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Bauverzögerungen auf der Strecke Hamburg-Berlin: Deutsche Bahn muss konkreten Fertigstellungstermin nennen

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Berlin, Deutschland-News, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-News-Nachrichten-Aktuell-Schwerin

Bauverzögerungen auf der Strecke Hamburg-Berlin: Deutsche Bahn muss konkreten Fertigstellungstermin nennen – Nach der Ankündigung von Bauverzögerungen bei der Generalssanierung der Bahnstrecke Hamburg-Berlin hat Schwerins 1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters Bernd Nottebaum die Deutsche Bahn aufgefordert, einen konkreten Fertigstellungstermin für die Baumaßnahme zu nennen: „Von den Verzögerungen sind allein 1456 Schwerinerinnen und Schweriner betroffen, die nun schon seit sieben Monaten unter dem Schienenersatzverkehr infolge der Streckensanierung leiden müssen“, stellt Nottebaum fest. „Die Deutsche Bahn muss sich auf einen konkreten Fertigstellungtermin festlegen. Eine Hinhaltetaktik ist nicht akzeptabel, zumal sich hier wiederholt, was schon beim Wegfall der frühen ICE-Verbindung nach Hamburg zu beobachten war: Verschlechterungen werden nur scheibchenweise eingeräumt und dann als unumstößlich dargestellt.“ Scheinbar habe es die Deutschen Bahn schon aufgegeben, ihren Kunden eine auch nur halbwegs attraktive Alternative zum privaten Pkw bieten zu wollen, sagt der 1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters.

Wellness- und Entspannungsmusik

***
Text: Schwerin.de

Das könnte Sie auch interessieren ...

Erhöhung der Mehrwertsteuer: Sozialverband VdK warnt vor Mehrwertsteuererhöhung: Politische Ideenlosigkeit

Vitamin D für Sportler – Leistung, Regeneration & Muskelfunktion

DJ GerreG veröffentlicht Trauerlied „Wir seh’n uns wieder, Irgendwann“

Neuartige Stammzelltherapie: Heilung von Diabetes?

Alice Weidel: Insolvenzwelle zerstört Mittelstand – „Blankes Entsetzen“ über Merz‘ Wirtschaftspolitik

Faasenachtsdienstag im Saarbrücker Zoo

Sozialverband VdK: Zeit für ein Machtwort, Herr Merz: VdK fordert Kürzungsvorschlags-Moratorium

Radikale Stille

Corona-Maskenskandal um Spahn: 8 Millionen Euro Steuergeld für vernichtete Masken

DeutschesGesundheitsPortal: Wirkstoff aus Pilzen könnte Hirnalterung entgegenwirken

Ergothionein – Pilz-Wirkstoff mit Potenzial gegen Hirnalterung?

200 Jahre Wilhelmsquelle Bad Mergentheim: 200 Jahre Quellen und 100 Jahre "Bad"

Leif-Erik Holm: Untersuchungsausschuss zu Northvolt ist unumgänglich

Karnevalsstimmung beim Tanztee 50 plus in Hemer

Alice Weidel: Zahl der Asylklagen explodiert – Richterbund übt deutliche Kritik an Justizministerin Hubig

Martin Sichert (AfD): Bundesregierung verharmlost Antibiotikaresistenzen

Schlagworte: #17.02.2026 #Aktuell #Bahnstrecke Hamburg-Berlin #Bauverzögerungen auf der Strecke Hamburg-Berlin #Bernd Nottebaum #Generalssanierung der Bahnstrecke Hamburg-Berlin #Nachrichten #News #Schienenersatzverkehr #Streckensanierung

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com