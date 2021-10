Bayreuth – Digitale Samstagführung zur Spätgotik am Samstag, 6. November

BAYREUTH (BY) – Am Samstag, 6. November, führt die Kunsthistorikerin Angela Lodes von 10 bis 11.30 Uhr virtuell in die Spätgotik.

Wie vielleicht keine andere Epoche ist die Zeit von etwa 1430 bis 1500 im deutschsprachigen Raum von tiefgreifenden Veränderungen gekennzeichnet, die bis heute das Bild- und Kunstverständnis prägen.

Angeregt durch niederländische Entwicklungen veränderten sich ab den 1430er Jahren die künstlerischen Ausdrucksmittel: Kunst wurde wirklichkeitsnäher dargestellt. Auch die Nachfrage von Landschaftsmalerei und Porträts nahm in der Spätgotik zu. Entscheidend für den Verlauf der gesamten europäischen Geschichte war die Entwicklung der Druckgrafik und des Buchdrucks.

Verbindliche Anmeldungen sind bis Dienstag, 2. November, online unter www.vhs-bayreuth.de oder unter Telefon 0921 / 507038540 möglich.

