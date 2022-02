Bayreuth – Hinweis auf Termine der Sammlung von Problemmüll

Posted in

Das Umweltmobil ist am Samstag, 19. Februar, unterwegs.

Bayreuth (BY) – Das Umweltmobil des Landkreises Bayreuth hält am Samstag, den 19.02.2022, an folgenden Stationen:

08:00 – 08:30 Uhr Betzenstein Spieß, Ortsmitte 08:45 – 09:45 Uhr Plech Plech, Wertstoffhof (Am Liegerberg) 10:00 – 10:30 Uhr Plech Ottenhof, Feuerwehrgerätehaus 10:45 – 11:45 Uhr Betzenstein Betzenstein, FFW, Hauptstr. 63 12:00 – 12:30 Uhr Betzenstein Weidensees, Vereinsheim (bei Hs. Nr. 53) 13:20 – 13:50 Uhr Pottenstein Kühlenfels / Waidach, Parkplatz 14:05 – 15:05 Uhr Pottenstein Pottenstein, Bauhof / Recyclinghof (Langer Berg) 15:20 – 15:50 Uhr Pottenstein Elbersberg, Parkplatz (Sportplatz)

Folgende Sicherheitsvorkehrungen sind zu beachten:

Anlieferer müssen eine FFP2-Maske tragen

Einhaltung der empfohlenen Abstandsregelungen von 1,50 bis 2 Metern.

Die Anlieferung am Umweltmobil ist gemeindeübergreifend, aber nur zu den offiziellen Standzeiten gestattet. Unkontrollierte Ablagerungen können Mensch und Umwelt schädigen und verzögern die Sammelaktion. Weitere Informationen erhalten Sie im Landratsamt Bayreuth, Telefon 0921 728401.

Landratsamt Bayreuth