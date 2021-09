Bayreuth – Hinweis auf Vorlesestunden in der Kinderbibliothek

BAYREUTH (BY) – Nach langer Pause gibt es wieder Vorlesestunden der Stadtbibliothek Bayreuth für Kinder ab vier Jahren.

Sie finden am Mittwoch, 15./22. September, und am Samstag, 18./25. September, im Gruppenforum (Erdgeschoss) des RW21 statt. Die ehrenamtlichen Lesepatinnen und Lesepaten der Stadtbibliothek lesen interessante, lustige und spannende Geschichten vor.

Der Eintritt ist frei. Wegen der begrenzten Platzanzahl wird um Anmeldung in der Kinderbibliothek unter Telefon 0921 507038-30 oder per E-Mail an stadtbibliothek@stadt.bayreuth.de bis spätestens einen Tag vor der jeweiligen Vorlesestunde gebeten.

***

Stadt Bayreuth