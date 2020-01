Bayreuth – RW21: Erfolgskurs für Frauen ab Freitag, 17. Januar

BAYREUTH (BY) – Die Volkshochschule Bayreuth (vhs) und die Stadtbibliothek bieten ab Freitag, 17. Januar, bis 14. Februar, jeweils freitags von 9 bis 12 Uhr, in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Bayreuth „Erfolgskurse für Frauen“ an. Die Kurse finden im Lernstudio des RW21 (2. Stock) statt, Treffpunkt der Kursteilnehmerinnen ist jeweils um 8.45 Uhr in der vhs im 3. Stock von RW21.

Seit mehreren Jahren bieten die Veranstalterinnen die Erfolgskurse an, um Frauen nach Pausen im Berufsleben den Wiedereinstieg zu erleichtern. Ob Coaching für die berufliche Weiterentwicklung, Ermutigung für einen beruflichen Einstieg mit 50plus, mögliche finanzielle Hilfen bei Weiterbildungen, die Bedeutung des Netzwerkens und nicht zuletzt die Bewältigung von Konflikten im Berufsalltag – alle Kurse sollen dazu motivieren, einen neuen Anfang zu finden und alle Hürden von der ersten Orientierung bis hin in den Berufsalltag zu meistern. Neben vielen Informationen bieten die Kurse den Teilnehmerinnen eine Plattform, Neues zu erlernen, Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag auszutauschen und zu diskutieren sowie neue Handlungsmuster und Strategien miteinander auszuprobieren.

Der Besuch der Kurse ist kostenfrei, eine Anmeldung bei der vhs Bayreuth, Telefon 0921 50703840, ist unbedingt erforderlich.

