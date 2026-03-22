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Berlinerin bekommt 1,5 Mio. € als Geburtstagsgeschenk

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Berlinerin bekommt 1,5 Mio. € als Geburtstagsgeschenk90-jährige Berlinerin räumt Maximal-Gewinn bei Soziallotterie abBerlin, 22.03.2026 – Vor wenigen Tagen feierte eine Berlinerin ihren 90.Geburtstag. Heute erhält sie ein verspätetes Geburtstagsgeschenk! Das MEGA-Los, welches die ältere Dame seit Mai 2019 besitzt, wurde bei der Prämienziehung der DEUTSCHEN FERNSEHLOTTERIE, Deutschlands traditionsreichster Soziallotterie, gezogen. So kann sie sich über einen persönlichen Gewinn in Höhe von 1.500.000 Euro freuen. Damit wird sie zur Millionärin und erhält die höchst mögliche Gewinnsumme eines Einzelgewinns bei der DEUTSCHEN FERNSEHLOTTERIE.

„Ich gratuliere der Gewinnerin von Herzen zu Ihrem Geburtstag und natürlich auch zu ihrem Glücks-Gewinn. Darüber hinaus möchte ich mich bei ihr für das Vertrauen in unsere Soziallotterie bedanken. Jedes unserer Lose hilft Menschen in ganz Deutschland, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Aber es kann auch persönlich sehr glücklich machen, und das nachträglich zu einem eh schon fantastischen Geburtstag“, freut sich Christian Kipper, Geschäftsführer der DEUTSCHEN FERNSEHLOTTERIE gGmbH, mit.

Im Jubiläumsjahr 2026 feiert Deutschlands traditionsreichste Soziallotterie ihr 70-jähriges Bestehen und steht somit seit 1956 für das Motto „Gewinnen & Helfen“. 755.000 Personen konnten sich im Jahr 2025 über einen Gesamtgewinn von mehr als 45 Millionen Euro freuen, 90 von ihnen gewannen mehr als 100.000 Euro, 11-mal wurde ein Millionengewinner glücklich. Mit jedem Spieleinsatz fördern die Mitspielerinnen und Mitspieler gleichzeitig soziale Projekte für Kinder, Jugendliche und Familien, Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung oder schwerer Erkrankung, wohnungslose Menschen, Geflüchtete sowie Initiativen im Quartier. Allein im Jahr 2025 wurden über 70 Millionen Euro an mehr als 400 karitative Projekte in Deutschland ausgeschüttet. Auf Berlin entfielen dabei 30 Projekte mit einer Gesamtfördersumme von 6,2 Millionen Euro. In den vergangenen zehn Jahren konnten so insgesamt 230 soziale Vorhaben mit 67,7 Millionen Euro in der Hauptstadt unterstützt werden. Ein Los der DEUTSCHEN FERNSEHLOTTERIE hilft und macht glücklich. Jetzt Los kaufen und mitspielen unter fernsehlotterie.de

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Text: fernsehlotterie.de

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