Besichtigung der städtischen Kompostieranlage in Gersweiler – Der städtische Zentrale Kommunale Entsorgungsbetrieb (ZKE) und die Volkshochschule des Regionalverbands Saarbrücken (VHS) laden am Donnerstag, 10. Oktober, 16 bis 17 Uhr, zu einer Besichtigung der städtischen Kompostieranlage im Friedhofsweg in Gersweiler ein.

In der städtischen Kompostieranlage entsteht aus Schnittabfällen von Sträuchern, Bäumen und Gartenflächen zertifizierter Kompost mit Gütesiegel in Bio-Qualität.

Fachleute des ZKE, der die Kompostieranlage seit 2015 betreibt, führen über das 10.000 Quadratmeter große Gelände. Dabei werden die verschiedenen Behandlungsschritte, vom Schreddern des Ausgangsmaterials über die Siebung bis hin zum Aufsetzen sogenannter Kompostmieten, anschaulich erläutert.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos und auf maximal 20 Personen begrenzt. Eine Anmeldung über die VHS bis Mittwoch, 9. Oktober, ist erforderlich. Die Führung findet im Freien statt, auf angepasste Kleidung und solides Schuhwerk sollte geachtet werden.

Weitere Informationen gibt es in der Volkshochschule Regionalverband Saarbrücken, Altes Rathaus, Am Schlossplatz 2, 66119 Saarbrücken sowie telefonisch unter +49 681 506-4343 oder per E-Mail an vhsinfo@rvsbr.de.

***

Text: Marie Ehrlich – Marketing und Kommunikation Landeshauptstadt Saarbrücken