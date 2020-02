Bingen am Rhein – Blackout: Stromausfall in der VG Rhein-Nahe am Samstag

Erstellt in

Bingen am Rhein – Am Samstagabend, gegen 21.00 Uhr, kam es zu einem großflächigen Stromausfall in der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe, durch die fast alle Ortschaften betroffen waren.

Nach Verständigung der RWE konnte der Ausfall behoben werden.

Polizeiinspektion Bingen