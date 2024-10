Cleaner Chic – der neue Trend für jede Braut

Posted in

Cleaner Chic – Schon mit der letzten Saison drängten sie sich ein bisschen ins Rampenlicht und heuer stehen sie dann in ihrer vollen Schönheit auf den „Bühnen“ der Brautmodenausstatter. Cleane Brautkleider!

Was versteht man unter diesem Begriff? Es sind Kleider aus edlen glatten Materialien wie Satin, Makosatin oder auch Chiffon, die teilweise ganz ohne Spitzen, Perlchen oder Pailletten auskommen oder diese nur ganz gezielt an wenigen Stellen einsetzen. In der Modewelt spricht man auch von plain dresses.

Steht dieser Trend nur bestimmten Frauen? Diese Frage kann man klar verneinen. Er steht AUCH bestimmten Frauen. Diejenigen die eher sportiv unterwegs sind, oder die sehr klare Gesichtszüge haben, wirkten manchmal in blumiger Spitze etwas verloren oder fühlten sich verkleidet oder unwohl. Diese Bräute haben jetzt einen Stil in dem sie sich wiederfinden können. Klar, mit wenig ablenkenden Details, teilweise mit sportiven Taschen, teilweise extrem royal wirkend, auf jeden Fall immer sehr wertig und in einem modernen Chic. Die Bräute, die etwas romantischer unterwegs sind, brauchen aber auch nicht auf diesen Style zu verzichten. Mit ein paar Accessoires, wie z.B. Carmenärmeln mit floraler Spitze oder auch einem Schleier mit großen Blüten bekommen diese Kleider den romantischen Touch, den sie sich wünschen.

Die Brautmodewelt darf sich freuen, das Rad wieder einmal neu erfunden zu haben. Dieser Look wird die Bräute auf die nächsten Jahre hinaus verzaubern und einfach nur wundervoll aussehen lassen.

