Zu den ersten 100 Tagen des Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer, erklärt die SPD Rheinland-Pfalz:

Alexander Schweitzer war in seinen ersten 100 Tagen im Amt enorm viel im Land unterwegs. Er hat mit den Menschen über die „Küchentischthemen“ gesprochen, also über die Themen, die die Menschen täglich bewegen. In diesen 100 Tagen hat Alexander Schweitzer gute politische Akzente gesetzt und Schwerpunkte in seiner Arbeit deutlich gemacht.

„Die Stärkung der gleichwertigen Lebensverhältnisse in der Stadt und auf dem Land, gute Bildung, eine erfolgreiche Transformation, gute Arbeit und eine starke Wirtschaft – für all das steht Ministerpräsident Alexander Schweitzer“, betont der Generalsekretär der SPD Rheinland-Pfalz, Marc Ruland. Dass Bildung ganz oben auf der Agenda steht, sieht man auch daran, dass ein Viertel des gesamten Landeshaushaltes in diesen Bereich investiert werden soll. Gute Bildung ist die Basis für ein gutes Leben. Aber auch das Thema Sicherheit ist enorm wichtig. Die Polizei in Rheinland-Pfalz soll auf über 10.000 Beamtinnen und Beamte anwachsen. Jede und jeder soll in Rheinland-Pfalz gut und sicher leben können.

„Alexander Schweitzer ist mittendrin. Er ist vor Ort und weiß, was die Menschen bewegt. Er setzt auf die richtigen Themen und packt sie an“, so die Landesvorsitzende der SPD Rheinland-Pfalz, Sabine Bätzing-Lichtenthäler.

Die Bilanz dieser ersten 100 Tage ist mehr als positiv.

***

Text: Daniel Reißmann – SPD-Landesverband Rheinland-Pfalz