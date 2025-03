Maria Ladenburger in Freiburg von afghanischem Flüchtling vergewaltigt und ermordet – 8,5 Jahre danach: Ein Rückblick auf ein Versagen der Behörden

Maria Ladenburger ermordet – Hamburg, Freiburg, 16. März 2025 – Es ist nun 8,5 Jahre her, dass der brutale Mord in Freiburg an der 19-jährigen Medizinstudentin Maria Ladenburger Deutschland erschütterte. In der Nacht des 16. Oktober 2016 wurde sie in Freiburg von einem afghanischen Flüchtling vergewaltigt und ermordet. Die Tat war nicht nur ein grausames Verbrechen, sondern offenbarte auch massive Fehler der Behörden.

Was hat sich seither verändert? Welche Konsequenzen wurden gezogen – und wo zeigt sich, dass das System weiterhin versagt? Ein Rückblick auf einen Fall, der bis heute nachhallt, gerade im Hinblick auf die vielen Straftaten von Flüchtlingen in den vergangenen Jahren, die immer wieder für Diskussionen über Migration, Integration und Sicherheitsmaßnahmen sorgen.

Die grausame Tat in der Nacht des 16. Oktober 2016

Maria Ladenburger, eine engagierte und lebensfrohe Medizinstudentin, befand sich am Abend des 15. Oktober 2016 auf einer Universitätsfeier. Gegen 2:40 Uhr machte sie sich mit dem Fahrrad auf den Heimweg. Doch sie kam nie zu Hause an.

Gegen 3:00 Uhr wurde sie in der Nähe der Dreisam von Hussein Khavari, einem angeblich minderjährigen afghanischen Flüchtling, angegriffen. Er stieß sie vom Fahrrad, würgte sie brutal und vergewaltigte sie. Anschließend legte er sie bewusstlos ins Wasser. Maria ertrank. Ihre Leiche wurde am Morgen des 16. Oktober von einer Joggerin entdeckt.

Die Fahndung und der Täter

Die Freiburger Polizei stellte eine Sonderkommission auf, die durch DNA-Spuren am Tatort und Videoaufnahmen aus einer Straßenbahn schnell auf die Spur des Täters kam. Am 2. Dezember 2016 wurde Hussein Khavari verhaftet.

Was in den darauffolgenden Ermittlungen ans Licht kam, offenbarte erschreckende Versäumnisse der europäischen Behörden. Khavari war kein unbeschriebenes Blatt.

Behördliches Versagen: Ein Mörder auf freiem Fuß

Hussein Khavari reiste 2015 ohne Papiere nach Deutschland ein und gab an, minderjährig zu sein. Die Behörden nahmen diese Angabe ohne Überprüfung an, wodurch er als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling besondere Schutzmaßnahmen und eine Pflegestelle erhielt.

Später stellte sich jedoch heraus:

Khavari war bereits 2013 in Griechenland straffällig geworden. Dort hatte er eine 20-jährige Studentin überfallen und von einer Klippe gestoßen. Sie überlebte schwer verletzt.

Er wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt, aber bereits nach nur eineinhalb Jahren entlassen.

Nach seiner Entlassung setzte er sich nach Deutschland ab, ohne dass deutsche Behörden von seiner kriminellen Vergangenheit wussten.

Hätte es ein funktionierendes europäisches Informationssystem gegeben, wäre dieser gefährliche Mann nie erneut auf freiem Fuß gewesen. Doch eine lückenhafte Zusammenarbeit zwischen den EU-Ländern führte dazu, dass seine Vergangenheit im Asylverfahren nicht berücksichtigt wurde.

Das Urteil und seine Bedeutung

Am 22. März 2018 wurde Hussein Khavari zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt. Dies bedeutet, dass er frühestens nach 15 Jahren eine Chance auf Haftentlassung erhält – wenn überhaupt.

Während der Prozess eine gewisse Gerechtigkeit für Maria brachte, bleibt die große Frage: Wäre ihr Tod vermeidbar gewesen?

Lehren aus dem Fall – oder doch nicht?

Der Mord an Maria Ladenburger hätte ein Weckruf für die Behörden sein können. Doch neun Jahre später bleibt die Frage: Hat sich wirklich etwas geändert?

Die Altersprüfung bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen bleibt weiterhin problematisch.

Die europäische Zusammenarbeit bei der Erfassung von Straftätern zeigt weiterhin Schwächen.

Sicherheitsmaßnahmen für Frauen im öffentlichen Raum wurden zwar diskutiert, aber kaum spürbar verbessert.

Die Familie von Maria Ladenburger engagiert sich bis heute für mehr Sicherheit und gründete in ihrem Namen eine Stiftung, die benachteiligte Studierende unterstützt.

Doch die politischen Konsequenzen dieses Falls bleiben fragwürdig. Der Mord hätte verhindert werden können – doch neun Jahre später scheint es, als hätte die Politik aus diesem fatalen Fehler kaum gelernt.

Maria Ladenburger bleibt ein Opfer eines Systems, das versagt hat. Ihr Schicksal mahnt uns bis heute (hk).