Die Linke: Steuerschlupflöcher für Milliardäre endlich schließen!

Die Linke: Steuerschlupflöcher für Milliardäre endlich schließen! – Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage ist die Mehrheit der Deutschen für eine Erhöhung der Erbschaftssteuer auf größere Vermögen. Jan van Aken, Vorsitzender der Partei Die Linke, sieht die Bundesregierung jetzt in Zugzwang und fordert, die Steuerprivilegien für Reiche endlich abzuschaffen.

„Die Umfrage zeigt, dass die Mehrheit der Menschen die krassen Ungerechtigkeiten bei der Erbschaftssteuer nicht mehr hinnehmen will. Wenn jemand wie Springer-Chef Döpfner sich ganz legal arm rechnen kann, damit er auf eine Milliarden-Schenkung kaum Steuern zahlen muss, ist das einfach nur dreist. Wir müssen die Steuerschlupflöcher für die Rechen endlich schließen! Die Verschonungsbedarfsprüfung muss deshalb schnellstens abgeschafft werden. Da muss die Bundesregierung auf kein Verfassungsgerichtsurteil warten, sie kann die Regelung einfach wieder abschaffen!

Es ist doch absurd, dass wir über die Löcher im Bundeshaushalt diskutieren und nicht über die Steuerschlupflöcher, die uns jedes Jahr viele Milliarden Euro kosten. Hier muss der Bundesfinanzminister Lars Klingbeil von der SPD ansetzen, anstatt bei denen zu kürzen, die gerade so über die Runden kommen. Wenn es hier wieder gerecht zugehen soll, dann müssen die Reichen genauso Steuern zahlen wie wir alle!“

Text: i.A. Fabian Lambeck, Pressestelle Die Linke Parteivorstand

