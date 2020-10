Dresden – Dresden hebt die Corona-Allgemeinverfügung zum 2. November 2020 auf

Dresden (SN) – Gestern Abend, am 30. Oktober 2020, hat der Freistaat Sachsen die neue Sächsische Corona-Schutz-Verordnung veröffentlicht, die ab Montag, 2. November 2020 in Kraft tritt.

Sie enthält landesweit einheitliche Vorgaben zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Deshalb wird die städtische Allgemeinverfügung, die am 27. Oktober 2020 nach Erreichen der 7-Tages-Inzidenz von 50 in Kraft gesetzt wurde, nach dem Wochenende aufgehoben. Das bedeutet: Ab Montag, 2. November 2020, 0.00 Uhr, gelten nur noch die vom Freistaat Sachsen veröffentlichten Regeln.

Dresdens Erster Bürgermeister Detlef Sittel äußert: „Die Landesregierung legt mit der neuen Corona-Schutz-Verordnung landesweit einheitliche Infektionsschutzmaßnahmen für die kommenden vier Wochen fest. Das begrüßen wir sehr. Damit endet die Verunsicherung vieler Bürgerinnen und Bürger, was wo, wann und wie zu beachten ist.“ Denn bislang gab es in den sächsischen Kommunen zum Teil sehr unterschiedliche Regelungen, was besonders bei Pendlern für Schwierigkeiten sorgte.

Außerdem appelliert Sittel: „Die nächsten Tage und Wochen werden für uns alle alles andere als leicht. Ich erwarte eine schnelle und pragmatische Unterstützung des Bundes für jene, die nun vor Einnahmeverlusten stehen. Ich rufe die Dresdnerinnen und Dresdner zur gegenseitigen Solidarität und zur Unterstützung unserer lokalen Angebote auf.“

