Dresden (SN) – Dresdens große Osterrallye: Drei Aktionen hat die Landeshauptstadt Dresden gemeinsam mit der Dresden Marketing GmbH (DMG) für die Dresdnerinnen und Dresdner auf die Beine gestellt – als Dankeschön und Osterfreude zugleich: „Nun schon zum zweiten Mal gehen wir auf ein Osterfest mit massiven Einschränkungen zu“, so Oberbürgermeister Dirk Hilbert.

„Aufgrund der wieder steigenden Inzidenzwerte bedeutet das für jede und jeden von uns Verzicht. Allen, die sich an die wiederholt harten Restriktionen halten, möchte ich danke sagen. Mit Ihrem Mitwirken schützen wir viele, viele Menschen in unserer Stadt. Es ist mir bewusst, dass die ungewisse Zukunft vielen Dresdnerinnen und Dresdnern Sorge bereitet, und dass besonders Familien mit Kindern unter den Auflagen, Kitaschließungen, Masken- und Abstandsregeln leiden. Damit an den Ostertagen auch ein Stück Freude und Unbeschwertheit mitschwingt, haben wir drei spannende Osteraktionen im Stadtgebiet vorbereitet.“

Ostereiersuche XXL

Der Osterhase der DMG versteckt am Sonnabend, 3. April, und Sonntag, 4. April 2021, insgesamt 15 bunte XXL-Ostereier an 15 öffentlichen Grünanlagen in Dresden. In den Rieseneiern verbergen sich hochwertige Gutscheine für besondere Sachpreise und Süßigkeiten. So warten auf die fleißigen Osterei-Sucher Wochenendtripps nach Hamburg, Berlin und Heidelberg sowie Jahreskarten für den Zoo Dresden, das Verkehrsmuseum, die Technischen Sammlungen, die Sächsische Dampfschifffahrt, die Staatlichen Kunstsammlungen sowie Angebote vom Schlösserland Sachsen. Corinne Miseer: „Wir freuen uns, mit der Osterrallye und attraktiven Gutscheinen die Osterzeit etwas versüßen zu können. Mit etwas Glück geht es sogar auf Reisen, sobald dies möglich ist, beispielsweise in unsere Partnerstadt Hamburg.“

Bunt und lebendig. Meine Elbwiesen.

Mit der Aktion „Bunt und lebendig. Meine Elbwiesen.“ wendet sich das Dresdner Umweltamt bewusst an die jungen Dresdnerinnen und Dresdner und ruft alle Kinder und Jugendlichen auf, ihre Sicht auf den Naturraum beiderseits der Elbe zu richten und mit gestalteten oder gemalten Bildern, Fotos, Videos, Stop-Motion-Filmen und Geschichten oder Gedichten die vielfältige Natur und Pflanzenwelt zu würdigen. Oberbürgermeister Dirk Hilbert freut sich auf eine rege Beteiligung: „Greif zu Stift und Papier, Schere und Leim, Kamera oder Handy und zeige uns, was du an den Elbwiesen entdeckt hast? Welches Tier hast du beobachtet? Welche Pflanze hat dich fasziniert? Hast du einen Lieblingsplatz an der Elbe? Wir freuen uns zu erfahren, was dir wichtig ist rund um diesen schützenswerten Naturraum mitten im Herzen unserer Stadt. Und natürlich bekommst du dann auch Post von mir.“ Die Aktion startet heute, am 31. März, und endet am Freitag, 30. April. Eltern können die Werke ihrer Kinder und Jugendlichen per E-Mail senden an: elbwiesen@dresden.de. Wer dazu noch Namen, Alter und Anschrift angibt, erhält ein kleines Dankeschön. Die Teilnahmebedingungen stehen unter www.dresden.de/elbwiesen „Meine Elbwiesen.“ Das Umweltamt präsentiert eine Auswahl der Einreichungen auf facebook.com/stadt.dresden und gestaltet mit ihnen im Internet unter www.dresden.de/Elbwiesen eine Kinderseite zur Jahreskampagne „Unsere Elbwiesen – Dresdens Schatz“, die nach und nach mit weiteren kreativen Angeboten gefüllt wird.

Virtuelle „Dresdner Geheimnis Tour“

Die Dresdner Altstadt birgt Geheimnisse, die selbst Einheimische überraschen dürften. Von Freitag, 2. April bis Montag, 5. April, können Dresdnerinnen und Dresdner diese bei einer virtuellen Schnitzeljagd entdecken. Die „Dresdner Geheimnis Tour“ sorgt für jede Menge Spaß und gute Unterhaltung, egal ob allein, als Familie oder Gruppe und das generationsübergreifend. Auf einer interaktiven Karte gibt es 27 Orte und Objekte zu entdecken und zehn Geheimnisstationen mit eindrucksvollen Hintergrundgeschichten. Einfach den Voucher-Code „OSTERN21“auf der Webseite www.geheimnis-tour.de eingeben und kostenfrei loslegen. Kinder können sich bei einem Spaziergang mit Suchen und Punktesammeln austoben, Gruppen zeitversetzt gegeneinander antreten und ihre Erfolge vergleichen. Auch für Zuhause sind die Geschichten eine wunderbare Möglichkeit Dresden neu zu entdecken.

Digitale Angebote der städtischen Kultureinrichtungen

Über die Ostertage und danach laden auch viele städtische Kultureinrichtungen zu besonderen digitalen Angeboten ein und das bequem von zuhause aus.

So heißt es beim tjg. – theater junge generation statt Abflug auf die Insel „Abflug Terminal Sofa“ mit Dschungel-Erkundung, Kurztrip nach Kroatien und Safari in der afrikanischen Steppe. Für Kinder ab 4 beziehungsweise 8 Jahre. Termine, Details und Buchung kostenfreier Tickets unter tjg-dresden.de

Die Dresdner Philharmonie hält Angebote zum Hören und Mitmachen bereit. So ist das von Deutschlandfunk Kultur am 26. März live übertragene Rundfunkkonzert „Tschechische Sinfonik“ unter der Leitung von Cameron Carpenter für 30 Tage auf www.deutschlandfunkkultur.de abrufbar. Wer musikalisch selbst aktiv werden möchte, kann das Online-Angebot des Bürgerchores am Kulti aufrufen. Alle Singbegeisterten finden weitere Informationen und Noten zum Mitsingen unter www.dresdnerphilharmonie.de/buergerchor. Zahlreiche weitere Angebote und Clips der Dresdner Philharmonie für Jung und Alt unter: www.dresdnerphilharmonie.de

Über Ostern zeigt HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste eine Auswahl von Performances und Musik-produktionen, die weitestgehend während des zweiten Lockdowns in HELLERAU entstanden sind. Das Programm ist kostenfrei zugänglich. Wer ein Spendenticket kauft, kann somit die aufwendigen Produktionen unterstützen. Weitere Informationen unter:

Die Bibliotheken der Stadt Dresden bieten zahlreiche Lesungen mit Dresdner Autorinnen und Autoren wie Ingo Schulze, Frank Goldammer und Kerstin Becker als Podcast unter #weiterlesen auf bibo-dresden.de an. Für Familien gibt es auf dem YouTube-Kanal der Städtischen Bibliotheken ein Online-Quiz.

Und auch die Museen der Stadt Dresden bieten umfangreiche Online-Angebote. So können Interessierte zum Beispiel Ausstellungsrundgänge durch die Städtische Galerie, das Kraszewski-Museum, das Palitzsch-Museum, das Kügelgenhaus und das Schillerhäuschen von zuhause aus erleben. Weitere Informationen unter museen-dresden.de. Wer online in den Sammlungen stöbern möchte, kann direkt auf eine spezielle Datenbank zugreifen: sammlungsdatenbank-museen-dresden.de.

Für Kinder und Jugendliche, die kreative Anregungen brauchen, stellt die JugendKunstschule sogenannte „beuteLkunst“ zur Verfügung. Das sind Beutel mit Materialien und Anleitungen, um kleine künstlerische Ideen umzusetzen. Die Beutel können kostenfrei am Dienstag, 6. April, und Mittwoch, 7. April jeweils 10 bis 12 Uhr an den Standorten Schloss Albrechtsberg, Palitzschhof und Club Passage abgeholt werden. Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht.

Freude an den Aktionen

Voraussetzung für die Teilnahme an den Osteraktionen der Landeshauptstadt Dresden ist die Einhaltung der geltenden Corona-Schutz-Verordnung. Oberbürgermeister Dirk Hilbert bittet zusätzlich: „Ob Sie zu Fuß oder per Rad unterwegs sind, achten Sie darauf, dass kein Gedränge entsteht. Wir haben in Dresden viel Stadtgrün und damit viel Platz zu bieten. Pflücken Sie bitte keine Blumen im Landschaftsschutzgebiet und bedenken Sie, dass viele Tiere gerade Brutzeit haben. Fallen unterwegs Abfälle an, nehmen Sie diese wieder mit nach Hause oder nutzen Sie einen der Wertstoffbehälter. Umherfliegende Abfälle schaden massiv der Tier- und Pflanzenwelt, die es nicht nur an den Elbwiesen zu schützen gilt. Ich wünsche allen Dresdnerinnen und Dresdnern trotz der schwierigen Zeiten vergnügliche Ostertage und Freude an den angebotenen Aktionen.“

____________________________________



Landeshauptstadt Dresden

Amt für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll