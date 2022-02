Dresden – Johannstadt: Lili-Elbe-Straße mit Spiel- und Sportfläche wird angelegt

Ergebnisse der Bürgerbeteiligung zur Gestaltung des brachgefallenen Stadtraums werden umgesetzt.

Dresden (SN) – Von Mittwoch, 16. Februar, bis Dezember 2022 errichtet das Straßen- und Tiefbauamt im Abschnitt der ehemaligen Stephanienstraße zwischen Gerokstraße und Pfotenhauerstraße eine neue Verkehrs- und Aufenthaltsanlage auf einer Länge von 385 Metern. Die neue Straße erhält den Namen Lili-Elbe-Straße.

Die Wiederherstellung des brachgefallenen Stadtraums im Fördergebiet „Nördliche Johannstadt“ ist ein weiterer Schwerpunkt der Gebietsentwicklung und soll die Verbindung zwischen der nördlichen und südlichen Johannstadt verbessern.

Zur Gestaltung der neuen Sport-, Spiel- und Aufenthaltsfläche gab es im Herbst 2020 eine umfangreiche Bürgerbeteiligung. Die Ergebnisse flossen in die Planungen ein. Das Vorhaben umfasst neben der Anlegung der Lili-Elbe-Straße auch die Sanierung der Pfeifferhannsstraße und den barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle Pfeifferhannsstraße auf der Pfotenhauer Straße.

Lili-Elbe-Straße (ehemalige Stephanienstraße)

Zwischen der Gerokstraße und Hopfgartenstraße wird eine Fahrbahn mit beidseitigen Gehwegen angelegt. Baumreihen mit insgesamt 58 großkronigen Eschen flankieren künftig die neue Straße auf beiden Seiten. Beidseitig der Fahrbahn entstehen zudem 32 Querstellplätze. Im Bauabschnitt werden 61 Fahrradbügel angebracht.

Der Abschnitt zwischen Hopfgartenstraße und Pfeifferhannsstraße ist Fußgängern und Radfahrern vorbehalten. Im Mittelteil entsteht eine neue Aufenthaltsfläche mit Sport- und Spielangeboten, darunter eine Wippe, ein Bodentrampolin und ein Reck. Ein ebenerdiger Sprudelbrunnen mit neun Bodendüsen sowie Sitzmöglichkeiten laden zum Verweilen ein. Sträucher und Stauden in Gelb- und Blautönen, zum Beispiel Sommerflieder, Spiere, Schneeball oder Strauchrosen, säumen die neue Aufenthaltsfläche. Diese Angebote sind das Ergebnis zahlreicher Vorschläge von Bürgerinnen und Bürgern. Besonders häufig genannt wurden Wünsche nach Sitzgelegenheiten, Sport- und Spielangeboten, insektenfreundlichen Bepflanzungen, Bäumen als Sonnenschutz und Wasserspiel.

Die Gehwege mit Baumreihen setzen sich beidseitig der Aufenthaltsfläche fort. Zur Bewässerung werden unterirdische Zisternen errichtet, welche Regenwasser sammeln und bei Bedarf abgeben. Am südlichen Ende der Pfeifferhannsstraße ist eine Wendefläche geplant, in deren Bodenbelag Schach- und Mühlespielfelder eingelassen sind.

Pfeifferhannsstraße

Die Pfeifferhansstraße wird bis zur Kreuzung mit der Pfotenhauerstraße grundhaft saniert. Die Anordnung der Straße bleibt erhalten. Im Abstand von 15 bis 20 Metern werden beidseitig Bäume gepflanzt. Die Wertstoffcontainer erhalten eine Einhausung.

Bushaltestelle Pfeifferhannsstraße

Die Bushaltestelle Pfeifferhannsstraße (stadtwärts) wird barrierefrei ausgebaut. Für den angrenzenden Fahrbahnabschnitt der Pfotenhauerstraße ist auf rund 40 Metern Länge ein halbseitiger Ausbau vorgesehen. Der Knotenpunkt Pfotenhauer-/Pfeifferhannsstraße erhält barrierefrei ausgebaute Fußgängerquerungsstellen.

Im gesamten Bauabschnitt werden Arbeiten an den Medien für Trink- und Abwasser, Fernwärme, Niederspannung und Telekommunikation durchgeführt sowie die öffentliche Beleuchtung erneuert. Dabei arbeiten die Sachsen-Energie AG, Stadtentwässerung Dresden GmbH und Deutsche Telekom AG zusammen.

Die Firma HEF Flottmann Tiefbau GmbH & Co. KG führt die Bauarbeiten aus. Die Baukosten belaufen sich auf rund 3,2 Millionen Euro. Für Ausbau der Lili-Elbe-Straße kommen rund eine Million Euro Städtebaufördermittel zum Einsatz. Aus dem Förderprogramm „Nachhaltig aus der Krise“ fließen Fördermittel in Höhe von 331.000 Euro in das Projekt.

Weitere Informationen, insbesondere zur Bürgerbeteiligung, sind hier veröffentlicht:

www.dresden.de/stephanienstrasse

____________________________________

Landeshauptstadt Dresden

Amt für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll