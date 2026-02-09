Faasenachtsdienstag im Saarbrücker Zoo – Der Saarbrücker Zoo lädt am Faasenachtsdienstag, 17. Februar, zu einem Erlebnisnachmittag ein.
Um 13 Uhr beginnt das Programm an der Zooschule mit dem Basteln von Tiermasken – hier können Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen.
Um 14 Uhr wird eine Führung unter dem Motto „Farbenfroh im Zoo“ angeboten. Die Teilnehmenden erfahren unter anderem, welche Bedeutung bunte Farben und auffällige Erscheinungsbilder im Tierreich haben, etwa beim farbigen Gesicht des Mandrills oder den bunten Federn des männlichen Pfaus. Treffpunkt für die Führung ist ebenfalls die Zooschule.
Kinder, die den Zoo an diesem Tag kostümiert besuchen, erhalten freien Eintritt. Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist nicht erforderlich.
Hintergrund zum Zoo
Der Saarbrücker Zoo ist mit rund 200.000 Besucherinnen und Besuchern jährlich eine der größten Attraktionen der Landeshauptstadt Saarbrücken. Er beherbergt etwa 1.000 Tiere aus mehr als 100 Tierarten. Der Zoo ist täglich geöffnet.
***
Text: i.A. Michaela Kakuk, Marketing und Kommunikation, Landeshauptstadt Saarbrücken