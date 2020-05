Erstellt in

Filderstadt (BW) – Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht sucht das Polizeirevier Filderstadt unter Tel. 0711/7091-3. Am Freitagnachmittag, in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 15.20 Uhr streifte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Peugeot auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Karlstraße.

Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher in unbekannte Richtung davon.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Polizeipräsidium Reutlingen