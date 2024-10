FW-D: Brand Dürkheimer Weg Oberbilk – Feuer im Mehrfamilienhaus – Feuerwehr verhindert Ausbreitung, keine Verletzten

Brand Dürkheimer Weg Oberbilk, Düsseldorf (ots) – Donnerstag, 24. Oktober 2024, 23.10 Uhr, Dürkheimer Weg, Oberbilk

Am späten Donnerstagabend erreichte die Leitstelle die Meldung über ein Feuer in einem Wohngebäude am Dürkheimer Weg in Oberbilk. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte ein Brandereignis im Erdgeschoss des Gebäudes fest. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte schnell abgelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Um kurz nach 23 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr über ein Brandereignis in einem Wohngebäude am Dürkheimer Weg informiert. Umgehend entsandte die Leitstelle mehrere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse. Als die ersten Einsatzkräfte nur wenige Minuten später vor Ort eintrafen, stellten diese ein Feuer im Erdgeschoss des Gebäudes fest. Alle Bewohner hatten das Gebäude bereits vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Umgehend entsandte der Einsatzleiter einen Trupp zur Brandbekämpfung in das Gebäude. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderten diese eine Ausbreitung auf weitere Wohnungen. Im Anschluss an die Brandbekämpfung führten die Einsatzkräfte noch umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durch, um die Wohnung von dem giftigen Brandrauch zu befreien. Die Bewohner wurden durch den Rettungsdienst der Landeshauptstadt Düsseldorf untersucht. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.

Die letzten der rund 30 Einsatzkräfte, unter ihnen auch ehrenamtliche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, kehrten nach einer guten Stunde zu ihren Standorten zurück. Zur Ermittlung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.