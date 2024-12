FW-F: Brand Grempstraße Bockenheim – Feuer in einer Tiefgarage

Posted in

Brand Grempstraße Bockenheim, Frankfurt am Main (ots) – (tka) Gegen 23:40 Uhr wurden mehrere Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst in die Grempstraße in Bockenheim alarmiert.

Dort wurde eine Rauchentwicklung aus der Tiefgarage eines Wohn- und Geschäftshauses gemeldet.

Beim Eintreffen der Feuerwehr waren zwei brennende Motorroller bereits durch die in der Tiefgarage installierte Sprinkleranlage gelöscht worden.

Die beiden vorhandenen Untergeschosse der Tiefgarage waren massiv verraucht und mussten aufwändig entraucht werden. Zur Entrauchung wurde die Feuerwache 11 mit der Lüfterkomponente eingesetzt.

Insgesamt waren Rettungsdienst und Feuerwehr mit 18 Fahrzeugen und ca. 52 Einsatzkräften vor Ort. Die Arbeiten vor Ort waren gegen 1:30 Uhr beendet.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.