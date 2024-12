Historische Ereignisse am 20. Dezember

Posted in

Der 20. Dezember ist ein Datum, das über die Jahrhunderte hinweg von bedeutenden historischen Ereignissen geprägt wurde. Von literarischen Meilensteinen bis hin zu politischen Wendepunkten – besonders hervorzuheben ist die Veröffentlichung der ersten Ausgabe der „Kinder- und Hausmärchen“ durch die Brüder Grimm im Jahr 1812, die die Grundlage für eine der bedeutendsten Sammlungen volkstümlicher Erzählungen legte.

1812: Veröffentlichung der Kinder- und Hausmärchen durch die Brüder Grimm

Die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm präsentieren die erste Ausgabe ihrer „Kinder- und Hausmärchen“. Diese Sammlung wird zur Grundlage der modernen Märchenliteratur und prägt weltweit die Erzähltradition.

1908: Die Jungfrau von Orleans, Jeanne d’Arc wird seliggesprochen

In Rom spricht Papst Pius X. die französische Nationalheldin, die Jungfrau von Orleans, Jeanne d’Arc selig. Diese Entscheidung unterstreicht ihren historischen und spirituellen Einfluss.

1924: Vorzeitige Entlassung Adolf Hitlers aus der Haft

Nach seinem gescheiterten Putschversuch und der Verurteilung zu fünf Jahren Haft wird Adolf Hitler bereits nach weniger als einem Jahr aus dem Gefängnis Landsberg entlassen. Dies ebnet seinen Weg zurück in die Politik.

1946: Christian Stock wird Hessens erster Ministerpräsident

Christian Stock, ein führender Sozialdemokrat, übernimmt das Amt des Ministerpräsidenten in Hessen. Damit beginnt ein neues Kapitel in der politischen Geschichte des Bundeslandes.

1946: Uraufführung von „Ist das Leben nicht schön?“

In New York wird Frank Capras Filmklassiker „Ist das Leben nicht schön?“ erstmals vor Publikum gezeigt. Der Film entwickelt sich später zu einem der beliebtesten Weihnachtsfilme aller Zeiten.

1955: Erstes Anwerbeabkommen der Bundesrepublik Deutschland mit Italien

Die Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet mit Italien ein Abkommen zur Anwerbung von Gastarbeitern. Dieses Abkommen markiert den Beginn einer Ära, in der Millionen ausländische Arbeitskräfte in Deutschland tätig werden.

1956: Gründung der Genex in der DDR

Die DDR etabliert die Genex, ein System, bei dem westdeutsche Bürger ihren Verwandten im Osten Geschenke in D-Mark finanzieren können. Dieses Programm generiert dringend benötigte Devisen für die DDR.

1957: Erstflug der Boeing 707

Mit dem erfolgreichen Erstflug der Boeing 707 beginnt eine neue Ära in der Luftfahrt, die den internationalen Passagierverkehr revolutioniert.

1961: Freie Wahlen in der Dominikanischen Republik

Die ersten freien Wahlen nach Jahrzehnten der Diktatur markieren einen Wendepunkt für die Demokratisierung des Landes.

1963: Beginn des 1. Auschwitz-Prozesses

In Frankfurt am Main startet der erste Auschwitz-Prozess. 22 Angeklagte stehen vor Gericht, um die Verbrechen im Konzentrationslager Auschwitz aufzuarbeiten.

1968: Erste Morde des Zodiac-Killers

Der Zodiac-Killer, einer der berüchtigtsten Serienmörder der USA, beginnt mit seinen Morden. Seine Identität bleibt bis heute ein Rätsel.

1969: Premiere der Spielshow „Wünsch Dir was“

Die Sendung „Wünsch Dir was“ feiert ihre Premiere und etabliert sich als interaktive und innovative Fernsehunterhaltung.

1990: Konstituierung des ersten gesamtdeutschen Bundestages

Der erste gesamtdeutsch gewählte Bundestag tritt in Berlin zusammen und setzt ein Zeichen für die Einheit des wiedervereinigten Deutschlands.

2004: Deutsch-russische Konsultationen in Hamburg

In Hamburg finden Konsultationen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Bundeskanzler Gerhard Schröder statt.

2007: Diebstahl von Kunstwerken in São Paulo

Zwei Meisterwerke werden aus dem Museu de Arte de São Paulo gestohlen. Nach wenigen Wochen kehren die unversehrten Werke ins Museum zurück.

2019: White-Sands wird Nationalpark

Das White-Sands-National-Monument in New Mexico erhält den Status eines Nationalparks und wird zu einem neuen Symbol des Naturschutzes in den USA.

Die Vielfalt der Ereignisse, die an diesem Datum stattgefunden haben, zeigt die Bandbreite der Geschichte – von kulturellen Meilensteinen bis hin zu politischen Entscheidungen, die die Welt nachhaltig beeinflussten.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt