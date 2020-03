Görlitz – Sachbeschädigung mehrerer Pkw am Demianiplatz: Zwei polnische Staatsangehörige Täter gestellt

Erstellt in

08.03.2020, 04:22 Uhr bis 08.03.2020, 04:28 Uhr.

Görlitz (SN) – Nachdem zwei Männer (26 und 30 Jahre, polnische Staatsangehörige) durch den Ordnungsdienst einer Görlitzer Diskothek gebeten wurden die Einrichtung zu verlassen, haben sie ihren Unmut darin kundgetan, mehrere auf den Nachhauseweg abgestellte Pkw zu beschädigen.

Dazu traten sie an insgesamt neun Fahrzeugen die Außenspiegel ab und verursachten einen Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Die beiden Herren wurden nach Zeugenhinweisen von einer Streife des Görlitzer Polizeirevieres in unmittelbarer Tatortnähe festgestellt.

Sie standen teilweise erheblich unter dem Einfluss von Alkohol (1,90 und 1,54 Promille). Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide wieder nach Hause entlassen.

Polizei Görlitz