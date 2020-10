Goslar – Polizei sucht Zeugen für Unfall und Beleidigung in Liebenburg

Goslar (NI) – Auf äußerst unflätige Weise wurde eine Kassiererin des Rewe-Marktes in Liebenburg durch einen Kunden beschimpft und beleidigt. Zudem bewarf die weibliche Begleitung des Tatverdächtigen die Mitarbeiterin mit einer PET-Flasche.

Das Pärchen beabsichtigte am Dienstagvormittag, gegen 10.50 Uhr, in dem Supermarkt Tabak zu kaufen, hatte allerdings nicht genug Geld dabei. Die Frau wollte deshalb für eine PET-Flasche an der Kasse Pfand einlösen. Nachdem die Kassiererin dazu auf den Pfandautomaten verwiesen hatte, wurde sie von dem Mann beleidigt, während die Frau sie mit der PET-Flasche bewarf. Anschließend verließen beide den Markt.

Der etwa 20-jährige Mann wird mit einer Größe von 180 cm und schlanker Statur beschrieben. Auffallend seien seine lockigen braunen Haare. Bekleidet war er mit einem schwarzen Unterhemd und Jeans. Die Frau wird auf Mitte 30 geschätzt, etwa 160 bis 165 cm groß und schlank. Sie trug kurze braune Haare mit Zopf.

Wer Hinweise zur Identität der beiden Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, die Polizei in Liebenburg unter der Telefonnummer (05346) 94680-0 zu kontaktieren.

Zu einem Unfall, der sich bereits in den Nachmittagsstunden des 7. Oktober auf dem Parkplatz der Firma Tejo in Goslar-Baßgeige ereignete, sucht die Polizei das geschädigte Fahrzeug, bei dem es sich um einen grauen Skoda Fabia handeln soll.

Der Unfallverursacher war gegen 17.20 Uhr beim Ausparken vermutlich gegen den neben ihm parkenden grauen Skoda Fabia gestoßen. Zunächst hatte der Fahrer keine Beschädigungen feststellen können. Später jedoch bemerkte er leichte Kratzer am Heck seines Fiat und verständigte daraufhin die Polizei. Das vermeintlich geschädigte Fahrzeug, dass vermutlich vorne links beschädigte wurde, war jedoch nicht mehr am Unfallort.

Die Polizei Goslar bittet den Eigentümer dieses Skoda Fabia, sich unter der Rufnummer (05321) 339-372 oder (05321) 339-0 zu melden.

