Hannover (NI) – Aktueller Hinweis: Wie am Montag gemeldet, gibt es in der Kfz-Zulassungsstelle der Landeshauptstadt Hannover unter den Mitarbeitenden aktuell Fälle von Corona-Erkrankungen. Diese Personalausfälle ziehen Quarantäne-Anordnungen für mögliche Kontaktpersonen und somit weitere Ausfälle nach sich. Die Behörde kann damit nur sehr eingeschränkt arbeiten, ist aber nicht wie am Montag gemeldet, gänzlich geschlossen. Die Zulassung für Geschäftskund*innen (Autohäuser) konnte sowohl am Montag, als auch am Dienstag aufrechterhalten werden. Am Dienstag wurden rund 170 Fahrzeuge zugelassen.

In der 12. und 13. Kalenderwoche hat es bereits Corona bedingte Einschränkungen gegeben. In diesen beiden Wochen wurden die Privatkund*innen bevorzugt bearbeitet, sodass alle Termine stattfinden konnten. Dafür konnten in diesen beiden Wochen kaum Vorgänge von Geschäftskund*innen bearbeitet werden. Seit Montag ist nun die Zulassungsbehörde für Privatkund*innen geschlossen. Geschäftskund*innen werden im Rahmen der Möglichkeiten bedient.

Ab Donnerstag (15. April) werden die verbliebenen Bearbeitungskapazitäten zwischen Privat- und Geschäftskund*innen aufgeteilt, sodass beide Bereiche bedient werden können. Dies bedeutet jedoch, dass nicht alle Kund*innen bedient werden können. Für Privatkund*innen muss ein Teil der vereinbarten Termine abgesagt werden. Durch weitere Prioritätensetzungen in der Behörde können so in den nächsten Tagen voraussichtlich insgesamt 160 bis 200 Fahrzeuge täglich zugelassen werden. Das sind etwa 40 bis 50 Prozent der normalen Vorgangszahlen.

Private Kund*innen sollten die Möglichkeit des i-Kfz-Verfahrens nutzen und ihre Zulassung online vornehmen. Weitere Informationen zum i-Kfz-Verfahren gibt es unter www.Zulassungsbehörde-Hannover.de.

Die Pressemitteilung im Original finden Sie unter: www.presseservice-hannover.de