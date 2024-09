Historische Ereignisse am 05. September

Am 5. September finden sich zahlreiche bedeutende historische Ereignisse, die die Welt auf vielfältige Weise beeinflussten. Von der Politik über Kultur und Technik bis hin zu gesellschaftlichen Veränderungen – der heutige Tag blickt auf eine reiche Geschichte zurück.

1698: Zar Peter der Große verbietet das Tragen von Bärten

Nach seiner Rückkehr aus Westeuropa strebt der russische Zar Peter der Große eine Modernisierung seines Reiches an. Eines seiner ersten Dekrete war das Verbot des Barttragens, welches er als unzeitgemäß ansah. Besonders bei den Altgläubigen stieß diese Anordnung auf Widerstand, was den Zaren dazu veranlasste, später eine Bartsteuer einzuführen, um den Wandel voranzutreiben.

1830: Eröffnung des Tivoli in Wien

In Wien öffnet das Vergnügungsetablissement Tivoli seine Tore, ausgestattet mit einer spektakulären Rutschbahn. Das Orchester von Johann Strauss (Vater) erhält ein festes Engagement und sorgt so für die musikalische Untermalung des Amüsements. Das Tivoli wird schnell zu einem beliebten Treffpunkt der Wiener Gesellschaft.

1836: Sam Houston wird erster Präsident der Republik Texas

Nach dem erfolgreichen Unabhängigkeitskampf von Mexiko wählt die Republik Texas Sam Houston zu ihrem ersten Präsidenten. Houston spielt eine Schlüsselrolle in der Gründung des neuen Staates und führt Texas in eine Ära der Eigenständigkeit, bevor es 1845 in die Vereinigten Staaten aufgenommen wird.

1838: Gründung der Leipziger Bank

Am 5. September 1838 wird in Sachsen die Leipziger Bank als private Notenbank gegründet. Diese Bank spielt eine bedeutende Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklung des Königreichs Sachsen und ist Vorläufer späterer Bankenstrukturen in Deutschland.

1869: Grundsteinlegung für Schloss Neuschwanstein

Ein monumentales Bauwerk der Romantik: Am heutigen Tag wird der Grundstein für das prächtige Schloss Neuschwanstein gelegt. Der bayerische König Ludwig II. verwirklicht hiermit seine Vision eines Märchenschlosses, das heute zu den meistbesuchten Touristenattraktionen Deutschlands zählt.

1899: Patent für den Vorläufer des Büstenhalters

Christine Hardt aus Dresden erhält das Patent für ein Frauenleibchen als Brustträger, das als Vorläufer des heutigen Büstenhalters gilt. Diese Erfindung stellt einen wichtigen Schritt in der Entwicklung moderner Frauenbekleidung dar.

1914: Beginn der Schlacht an der Marne

Im Ersten Weltkrieg beginnt eine der entscheidenden Schlachten an der Marne. In den kommenden Tagen werden insgesamt 550.000 Soldaten ihr Leben lassen. Die Schlacht markiert einen Wendepunkt an der Westfront und verhindert den schnellen deutschen Vormarsch auf Paris.

1921: Einweihung des Teatro Cervantes in Buenos Aires

Das Teatro Cervantes, heute das Nationaltheater Argentiniens, wird in Buenos Aires eröffnet. Es entwickelt sich schnell zu einem kulturellen Mittelpunkt der argentinischen Hauptstadt und steht bis heute für hochkarätige Inszenierungen und künstlerische Darbietungen.

1936: Robert Capas berühmtes Foto im Spanischen Bürgerkrieg

Der Fotograf Robert Capa gelingt am 5. September 1936 ein ikonisches Bild im Spanischen Bürgerkrieg: Das Foto eines sterbenden republikanischen Soldaten, Federico Borell García, wird zu einem der bekanntesten Kriegsbilder des 20. Jahrhunderts und prägt das visuelle Gedächtnis des Konflikts.

1958: Erscheinen von „Doktor Schiwago“ auf Englisch

Der Roman „Doktor Schiwago“ von Boris Pasternak wird in seiner englischen Übersetzung veröffentlicht. Das Werk, das die russische Revolution thematisiert, findet weltweit Anerkennung und führt 1958 zur Verleihung des Literaturnobelpreises an Pasternak – eine Ehrung, die er aufgrund des Drucks der sowjetischen Regierung ablehnt.

1968: Uraufführung von „Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung“

Basierend auf dem Roman von Eric Malpass feiert der Film „Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung“ in Essen Premiere. Die humorvolle Familiengeschichte wird zu einem Klassiker der deutschen Filmgeschichte und begeistert bis heute ein breites Publikum.

1970: Tod von Jochen Rindt beim Großen Preis von Italien

Der österreichische Formel-1-Fahrer Jochen Rindt verunglückt im Training zum Großen Preis von Italien in Monza tödlich. Trotz seines Todes wird er im Oktober posthum zum Weltmeister erklärt, da er die Gesamtwertung uneinholbar anführt.

1974: Start der Quizshow „Der Große Preis“ im ZDF

Mit Wim Thoelke als Moderator startet am heutigen Tag im ZDF die Quiz-Fernsehshow „Der Große Preis“. Die Show wird schnell zu einem TV-Klassiker und bleibt über Jahre hinweg ein fester Bestandteil des deutschen Fernsehprogramms.

1975: Attentat auf Gerald Ford

Lynette Fromme, Mitglied der berüchtigten Manson Family, versucht ein Attentat auf den US-Präsidenten Gerald Ford zu verüben. Der Anschlag schlägt fehl, Fromme wird festgenommen und später zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

1975: Eröffnung des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven

In Bremerhaven wird das von Hans Scharoun entworfene Deutsche Schifffahrtsmuseum eröffnet. Es ist eines der bedeutendsten Museen zur Geschichte der Schifffahrt und bietet einen umfassenden Einblick in die maritime Kultur Deutschlands.

1977: Entführung von Hanns Martin Schleyer

Am 5. September 1977 wird der Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer von der Roten Armee Fraktion (RAF) entführt. Diese Tat markiert den Beginn des sogenannten „Deutschen Herbstes“, einer dramatischen Phase des linksextremistischen Terrorismus in Deutschland.

1977: Start der Raumsonde Voyager 1

Die Raumsonde Voyager 1 wird von Cape Canaveral gestartet. Sie wird auf ihrer Reise die Planeten Jupiter und Saturn passieren und als erstes von Menschenhand geschaffenes Objekt in den interstellaren Raum vordringen.

1980: Eröffnung des Gotthard-Strassentunnels

Der Gotthard-Strassentunnel wird feierlich eröffnet. Mit einer Länge von 16,9 Kilometern ist er der längste Straßentunnel der Welt und verbindet die Schweiz auf direktem Weg mit Italien, was eine entscheidende Verbesserung des europäischen Straßenverkehrsnetzes darstellt.

1999: SPD-Wahldebakel in Brandenburg und im Saarland

Bei den Landtagswahlen in Brandenburg und im Saarland erlebt die SPD ein schweres Wahldebakel. In der Folge tritt Ottmar Schreiner als Bundesgeschäftsführer der Partei zurück, und die SPD muss ihre Strategie in den betroffenen Regionen neu überdenken.

2002: Einführung des Rauchverbots auf deutschen Bahnhöfen

In Deutschland wird am 5. September 2002 ein Rauchverbot auf 63 öffentlichen Bahnhöfen eingeführt. Dieser Schritt ist Teil einer umfassenden Gesundheitskampagne und markiert den Beginn eines strikten Nichtraucherschutzes in öffentlichen Bereichen.

2005: Seilbahnunglück in Sölden

Bei einem tragischen Unglück im Gletscherskigebiet von Sölden in Tirol sterben neun deutsche Touristen, als ein Transporthubschrauber während eines Flugs einen Betonkübel verliert, der eine Gondel trifft und mit in die Tiefe reißt.

2006: Beginn der Bauarbeiten am Flughafen Berlin Brandenburg

In Schönefeld, Brandenburg, beginnen die Bauarbeiten für den neuen Flughafen Berlin Brandenburg. Das Projekt soll die Hauptstadtregion besser an internationale Flugrouten anbinden, verzögert sich jedoch in den kommenden Jahren erheblich.

Auch der 5. September hat eindrucksvoll gezeigt, wie vielfältig die Geschichte verlaufen kann – von kulturellen Meilensteinen bis hin zu dramatischen politischen Ereignissen, die die Welt veränderten.

