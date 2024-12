Historische Ereignisse am 11. Dezember

Posted in

Historische Rückblicke: Ereignisse vom 11. Dezember

Der 11. Dezember markiert zahlreiche bedeutende Ereignisse in der Geschichte. Besonders hervorzuheben ist die Kriegserklärung Deutschlands und Italiens an die USA im Jahr 1941, die den Zweiten Weltkrieg entscheidend veränderte und eine globale Neuordnung der Machtverhältnisse zur Folge hatte. Doch auch viele andere Begebenheiten verdienen an diesem Tag Aufmerksamkeit.

1738: Entdeckung in Herculaneum

Bei Ausgrabungen in Herculaneum wird eine Inschrift über das antike Theater gefunden. Dies bestätigt, dass im Lavaboden der von einem Vulkanausbruch verschütteten Stadt noch viele wertvolle archäologische Schätze verborgen liegen.

1789: Gründung der University of North Carolina

Die University of North Carolina, die erste öffentliche Universität der USA, wird ins Leben gerufen. Sie steht seither für Bildungsreformen und den Zugang zu höherer Bildung in Amerika.

1930: Verbot von „Im Westen nichts Neues“

Nach heftiger Kritik der Nationalsozialisten verbietet die Oberste Filmprüfstelle den Antikriegsfilm „Im Westen nichts Neues“. Der Roman von Erich Maria Remarque bleibt jedoch ein Symbol für die Ablehnung des Krieges.

1941: Kriegserklärung an die USA

Deutschland und Italien erklären den Vereinigten Staaten den Krieg. Dieser Schritt führt zur direkten Konfrontation der USA mit den Achsenmächten und beschleunigt deren Niederlage im Zweiten Weltkrieg.

1946: UNICEF wird gegründet

Die Vereinten Nationen gründen das Kinderhilfswerk UNICEF, das sich bis heute für das Wohlergehen und die Rechte von Kindern weltweit einsetzt.

1953: Unterzeichnung des Europäischen Fürsorgeabkommens

In Paris wird das Europäische Fürsorgeabkommen geschlossen, ein Meilenstein für soziale Rechte und die Unterstützung Bedürftiger in Europa.

1956: Beschluss zum Atomforschungszentrum in NRW

Der Landtag von Nordrhein-Westfalen legt den Grundstein für das Kernforschungszentrum Jülich, das eine Schlüsselrolle in der deutschen Atomforschung einnimmt.

1957: Einführung des „ungesetzlichen Grenzübertritts“ in der DDR

In der DDR wird das Verlassen des Landes ohne Genehmigung als „ungesetzlicher Grenzübertritt“ geahndet – ein repressives Mittel zur Kontrolle der Bevölkerung.

1961: Urteil im Eichmann-Prozess

Adolf Eichmann wird wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gesprochen. Der Prozess in Jerusalem gilt als bedeutendes Kapitel der juristischen Aufarbeitung des Holocaust.

1963: Premiere von „Winnetou“

Der Abenteuerfilm „Winnetou“ nach Karl May feiert in Deutschland Premiere und prägt das Bild des Western in Europa für Jahrzehnte.

1967: Präsentation der Concorde

Der Prototyp der Concorde, ein Gemeinschaftsprojekt von Großbritannien und Frankreich, wird in Toulouse vorgestellt. Das Überschallflugzeug revolutioniert die Luftfahrt.

1972: Letzte Mondlandung mit Apollo 17

Eugene Cernan und Harrison Schmitt landen als vorerst letzte Menschen auf dem Mond. Die Mission markiert das Ende der bemannten Mondprogramme der NASA.

1981: Muhammad Alis letzter Kampf

Der legendäre Boxer Muhammad Ali verliert seinen letzten Kampf gegen Trevor Berbick. Es ist das Ende einer beispiellosen Karriere.

1990: Massenkarambolage in Tennessee

Auf der Route 75 in Tennessee kommt es aufgrund von starkem Nebel zu einem verheerenden Unfall mit 99 Fahrzeugen. 12 Menschen sterben, 65 werden verletzt.

1995: Litauen beantragt EU-Beitritt

Litauen reicht seinen Antrag auf Aufnahme in die Europäische Union ein, ein bedeutender Schritt für das ehemalige Sowjetland.

1998: Europäische Ehrenbürgerschaft für Helmut Kohl

Helmut Kohl wird für seine Verdienste um die europäische Integration mit der Ehrenbürgerschaft Europas ausgezeichnet.

1999: EU-Beitrittsantrag der Türkei

Die Türkei stellt offiziell ihren Antrag auf EU-Mitgliedschaft. Der Prozess ist bis heute von Debatten und politischen Spannungen geprägt.

2008: Veröffentlichung von Google Chrome

Google Chrome, der heute weltweit führende Webbrowser, wird in seiner stabilen Version für Windows veröffentlicht und setzt neue Standards im Internet.

2017: Saudi-Arabien erlaubt öffentliche Kinos

Nach 35 Jahren hebt Saudi-Arabien das Verbot öffentlicher Kinos auf, ein symbolträchtiger Schritt in Richtung gesellschaftlicher Öffnung.

Ein Tag, der Geschichte schrieb

Der 11. Dezember zeigt die Vielfalt geschichtlicher Ereignisse, die von technologischem Fortschritt über kulturelle Meilensteine bis hin zu politischen Wendepunkten reichen. Jedes dieser Ereignisse hat seinen Platz in der Erinnerung verdient.

