Historische Ereignisse am 12. April – Ein Rückblick in der Geschichte

Am heutigen 12. April blicken wir auf zahlreiche historische Ereignisse zurück, die die Welt in ganz unterschiedlichen Bereichen geprägt haben. Vom dramatischen Beginn der Großen Pest in London bis hin zur Gründung von Euro Disney oder einem tragischen U-Bahn-Unglück – der 12. April war in vielen Jahren ein Schlüsseldatum. Besonders bedeutsam erscheint der 12. April 1990, als mit Lothar de Maizière erstmals ein demokratisch legitimierter Ministerpräsident in der DDR gewählt wurde – ein Wendepunkt in der deutschen Geschichte, der das Ende der Teilung einleitete.

1665 – Beginn der Großen Pest von London

Margaret Porteous gilt als erstes registriertes Todesopfer der Großen Pest in London. Die Epidemie, die ein Jahr später mit dem Großen Brand endete, forderte rund 100.000 Menschenleben und stürzte die Stadt in eine historische Katastrophe.

1774 – Uraufführung von „Götz von Berlichingen“

Das Drama von Johann Wolfgang von Goethe wird im Berliner Comödienhaus erstmals aufgeführt. Inszeniert von Heinrich Gottfried Koch, markiert das Stück einen Meilenstein der literarischen Bewegung des Sturm und Drang.

1784 – Mozart vollendet Klavierkonzert Nr. 17

Wolfgang Amadeus Mozart schließt sein 17. Klavierkonzert in G-Dur (KV 453) ab. Es zählt bis heute zu seinen charmantesten und elegantesten Werken, geprägt von Leichtigkeit und musikalischem Witz.

1897 – Die Geburtsstunde des Vreneli

Die Schweiz bringt mit dem von Fritz Landry entworfenen Vreneli eine neue Goldmünze in Umlauf. Anfänglich umstritten, wird sie später zur populärsten Goldmünze des Landes und zum begehrten Sammlerstück.

1934 – Extremwind am Mount Washington

Auf dem Mount Washington in New Hampshire wird eine Windgeschwindigkeit von 372 km/h gemessen – ein Weltrekord außerhalb von Tornados, der fast ein halbes Jahrhundert Bestand haben wird.

1934 – Waschbären besiedeln Mitteleuropa

Mit der Aussetzung von zwei Waschbärpaaren am Edersee in Hessen beginnt die Ausbreitung der Tiere in Deutschland. Heute sind sie vielerorts fester Bestandteil der heimischen Fauna – mit allen Vor- und Nachteilen.

1953 – Geburt von SG Dynamo Dresden

Die SG Volkspolizei Dresden wird in SG Dynamo Dresden umbenannt und der Sportvereinigung Dynamo zugeordnet. Der Verein wird zur sportlichen Aushängeschild der DDR-Sicherheitsorgane und bleibt bis heute ein bekannter Fußballname.

1970 – Untergang von U-Boot K-8

Das sowjetische Atom-U-Boot K-8 sinkt nach mehreren Bränden in der Biskaya. 52 Seeleute kommen ums Leben – ein tragisches Kapitel in der Geschichte der sowjetischen Marine.

1984 – Startbahn West am Frankfurter Flughafen eröffnet

Nach jahrelangen Protesten nimmt der Frankfurter Flughafen seine neue Startbahn West in Betrieb. Die Einweihung erfolgt ohne Feierlichkeiten – zu groß ist der Widerstand aus der Bevölkerung.

1988 – Triumph für „Der letzte Kaiser“ bei den Oscars

Bernardo Bertoluccis Film „Der letzte Kaiser“ räumt bei den Academy Awards neun Oscars ab – darunter für den besten Film und die beste Regie. Die epische Geschichte des letzten chinesischen Kaisers begeistert weltweit.

1990 – Lothar de Maizière wird Ministerpräsident der DDR

Nach der ersten freien Wahl in der DDR wird der CDU-Politiker Lothar de Maizière Ministerpräsident. Seine Regierung bleibt die letzte der DDR und führt das Land auf friedlichem Weg zur deutschen Einheit.

1992 – Eröffnung des Euro Disney Resort

Vor den Toren von Paris öffnet mit Euro Disney der erste Freizeitpark der Walt Disney Company in Europa. Trotz anfänglicher wirtschaftlicher Schwierigkeiten wird er zu einem der meistbesuchten Freizeitziele Europas.

1993 – NATO beginnt Luftüberwachung über Bosnien

Im Zuge des Bosnienkriegs startet die NATO mit der militärischen Durchsetzung der Flugverbotszone über Bosnien-Herzegowina. Es ist eine bedeutende Etappe in der internationalen Reaktion auf den Konflikt auf dem Balkan.

1999 – Schwebebahn-Unglück in Wuppertal

Beim schwersten Unfall der Wuppertaler Schwebebahn sterben fünf Menschen, 47 werden verletzt. Das Unglück am Robert-Daum-Platz erschüttert die Stadt und wirft Fragen zur Betriebssicherheit auf.

2003 – Ungarn stimmt für EU-Beitritt

In einem Volksentscheid befürworten über 83 % der ungarischen Wähler den Beitritt zur Europäischen Union. Das Ergebnis gilt als klares Signal für den politischen Kurs des Landes Richtung Westen.

Diese Ereignisse zeigen, wie vielschichtig und prägend ein einzelnes Datum in der Geschichte sein kann – von kulturellen Meilensteinen bis zu politischen Entscheidungen, die ganze Länder verändern.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt