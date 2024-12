Historische Ereignisse am 2. Dezember

Posted in

Am 2. Dezember hat sich die Weltgeschichte in vielerlei Hinsicht gewendet. Unter den bemerkenswerten Ereignissen dieses Datums sticht besonders die Krönung Napoleons Bonaparte im Jahr 1804 hervor, ein Wendepunkt für Europa und die Weltpolitik. Doch auch die weiteren Ereignisse dieses Tages, von bahnbrechenden Erfindungen bis zu geopolitischen Entwicklungen, prägen bis heute unser Leben.

1804: Napoleon Bonaparte krönt sich zum Kaiser der Franzosen

In einer pompösen Zeremonie in der Kathedrale Notre-Dame in Paris setzt Napoleon Bonaparte sich selbst die Kaiserkrone auf – ein symbolträchtiger Akt, der seinen Anspruch auf absolute Macht unterstreicht. Die Krönung markiert den Übergang von der Revolution zur autoritären Herrschaft und festigt Napoleons Einfluss auf Europa.

1805: Triumph in der Dreikaiserschlacht

In der Schlacht von Austerlitz besiegt Napoleon die Truppen von Österreich und Russland. Der strategisch brillante Sieg entscheidet den Dritten Koalitionskrieg und bestätigt Napoleons Status als unangefochtener Herrscher über Europa.

1851: Staatsstreich in Frankreich

Charles-Louis-Napoléon Bonaparte, Präsident der Zweiten Republik, beendet durch einen Staatsstreich die demokratische Ordnung in Frankreich. Dies ebnet den Weg zu seiner späteren Kaiserkrönung und dem zweiten französischen Kaiserreich.

1852: Napoleon III. erhebt sich zum Kaiser

Am Jahrestag der Kaiserkrönung seines Onkels setzt Charles-Louis-Napoléon Bonaparte sich selbst die Kaiserkrone auf und wird zu Napoleon III. Seine Herrschaft prägt Frankreichs Geschichte im 19. Jahrhundert und führt zu umfassenden Reformen.

1877: Verflüssigung von Sauerstoff

Der Physiker Louis Paul Cailletet gelingt es, Sauerstoff erstmals in flüssiger Form zu erzeugen. Diese bahnbrechende Errungenschaft ebnet den Weg für Entwicklungen in Medizin, Industrie und Forschung.

1901: Patent für den Nassrasierer

King Camp Gillette revolutioniert die Körperpflege mit seinem patentierten Rasierer mit auswechselbarer Klinge. Dieses innovative Konzept wird weltweit zum Standard und beeinflusst die Konsumgewohnheiten nachhaltig.

1925: Gründung der I.G. Farbenindustrie AG

Die Fusion der BASF mit fünf weiteren Unternehmen zur I.G. Farben macht den Chemiekonzern zum größten der Welt. Trotz technologischer Innovationen bleibt das Unternehmen umstritten, insbesondere durch seine Rolle im Zweiten Weltkrieg.

1970: Gründung der US-Umweltschutzbehörde EPA

Die Gründung der Environmental Protection Agency (EPA) in den USA markiert einen Meilenstein im globalen Umweltschutz. Sie setzt sich für saubere Luft, Wasser und den Schutz natürlicher Ressourcen ein.

1971: Entstehung der Vereinigten Arabischen Emirate

Sechs Emirate schließen sich zu den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zusammen und beenden ihre Zeit als britisches Protektorat. Mit Ras al-Chaima 1972 tritt ein siebtes Emirat bei. Die VAE entwickeln sich zu einer globalen Wirtschaftsmacht.

1973: Sonntagsfahrverbot in Deutschland

Infolge der Ölkrise wird in Deutschland ein Sonntagsfahrverbot verhängt, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Das Ereignis verdeutlicht die Abhängigkeit der Wirtschaft von fossilen Brennstoffen.

1974: Kuwait investiert in Daimler-Benz

Das Emirat Kuwait kauft ein bedeutendes Aktienpaket des deutschen Automobilherstellers Daimler-Benz. Dieser Schritt zeigt den wachsenden Einfluss von Erdölexporteuren auf die globale Wirtschaft.

1983: Flick-Affäre erschüttert die Bundesrepublik

Die Immunität des Wirtschaftsministers Otto Graf Lambsdorff wird aufgehoben. Der Skandal um illegale Parteispenden zeigt die Verflechtungen zwischen Wirtschaft und Politik und führt zu umfassenden Reformen.

2004: Preisabsprachen bei Infineon

Vier Manager des Halbleiter-Herstellers Infineon werden in den USA für illegale Preisabsprachen verurteilt. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die Bedeutung von Wettbewerbskontrolle.

2005: Veröffentlichung der Xbox 360

Microsoft bringt die Xbox 360 auf den europäischen Markt und setzt neue Maßstäbe in der Gaming-Industrie. Die Konsole läutet eine Ära immersiver Spielerlebnisse ein.

2005: 1000. Hinrichtung in den USA seit 1976

Mit der Hinrichtung von Kenneth Lee Boyd in North Carolina erreicht die Zahl der Todesurteile in den USA eine tragische Marke. Die Debatte um die Todesstrafe erhält dadurch neuen Auftrieb.

Der 2. Dezember ist ein Tag voller prägender Momente, die die Geschichte beeinflusst und neue Impulse gesetzt haben. Er zeigt, wie vielfältig die Facetten menschlicher Errungenschaften und politischer Entwicklungen sein können.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt