Historische Ereignisse am 2. Februar

Historische Ereignisse vom 2. Februar: Ein Blick in die Vergangenheit

Der 2. Februar markiert zahlreiche bedeutende historische Ereignisse. Besonders hervorzuheben ist die Einweihung der Verbotenen Stadt im Jahr 1421 durch den chinesischen Kaiser Zhu Di. Dieses imposante Bauwerk wurde zum Zentrum der Macht in China und blieb es über Jahrhunderte hinweg. Doch auch andere Geschehnisse an diesem Tag haben Geschichte geschrieben.

1106: Erscheinen des Großen Kometen

Ein spektakuläres Himmelsereignis erregt die Aufmerksamkeit der Menschen in Asien und Europa. Der Große Komet von 1106, ein Mitglied der Kreutz-Gruppe, leuchtet wochenlang am Firmament und bleibt bis Mitte März sichtbar.

1421: Einweihung der Verbotenen Stadt

Kaiser Zhu Di weiht die Verbotene Stadt in Peking als neues Machtzentrum des chinesischen Reichs ein. Die gewaltige Palastanlage wird zur Residenz der chinesischen Kaiser und bleibt für Jahrhunderte ein Symbol imperialer Herrschaft.

1536: Gründung von Buenos Aires

Der spanische Konquistador Pedro de Mendoza gründet am Ufer des Río de la Plata eine neue Siedlung mit dem Namen „Puerto de Nuestra Señora Santa María del Buen Ayre“. Sie entwickelt sich später zur argentinischen Hauptstadt Buenos Aires.

1709: Die Rettung von Alexander Selkirk

Nach über vier Jahren auf der einsamen Insel Más a Tierra wird der schottische Seemann Alexander Selkirk gerettet. Seine Geschichte inspiriert Daniel Defoe zu seinem berühmten Roman Robinson Crusoe.

1875: Patent für die Sprossenradmaschine

Frank Stephen Baldwin erhält in den USA das Patent für die Sprossenradmaschine. Diese mechanische Rechenmaschine stellt einen wichtigen Fortschritt in der Entwicklung von Rechengeräten dar.

1876: Die Gründung der National League

Acht Baseballmannschaften schließen sich in New York zur National League zusammen. Die Liga wird zur bedeutendsten Organisation im professionellen Baseball.

1878: Einweihung des Neuen Hoftheaters in Dresden

Das von Gottfried Semper entworfene Neue Hoftheater, später als Semperoper bekannt, wird in Dresden feierlich eröffnet. Das prachtvolle Gebäude wird schnell zu einem kulturellen Wahrzeichen.

1913: Eröffnung des Grand Central Terminal

In New York wird das Grand Central Terminal eingeweiht. Mit seiner beeindruckenden Architektur und seiner Größe wird es zum größten Bahnhof der Welt.

1922: Veröffentlichung von Ulysses

James Joyce’ berühmter Roman Ulysses erscheint in Paris. Das Werk revolutioniert die Literatur mit seinem innovativen Erzählstil und zählt zu den bedeutendsten Romanen des 20. Jahrhunderts.

1924: Gründung des Internationalen Skiverbands

Im französischen Wintersportort Chamonix wird der Internationale Skiverband (FIS) gegründet. Er entwickelt sich zur wichtigsten Organisation im weltweiten Skisport.

1932: Uraufführung von Shanghai-Express

Josef von Sternbergs Film Shanghai-Express mit Marlene Dietrich in der Hauptrolle feiert in New York Premiere. Der Film wird ein großer Erfolg und ein Klassiker der Filmgeschichte.

1935: Erster Test eines Lügendetektors

Leonard Keeler führt das erste Experiment mit einem Lügendetektor durch. Die Methode zur Messung von Stressreaktionen wird später in Ermittlungen weltweit eingesetzt.

1952: Wiedereröffnung der Westfalenhalle

In Dortmund wird die nach dem Zweiten Weltkrieg wiederaufgebaute Westfalenhalle eingeweiht. Mit ihren 13.500 Plätzen ist sie die größte Sporthalle Europas.

1974: Vorstellung der ersten Playmobil-Figuren

Auf der Nürnberger Spielwarenmesse werden die ersten Playmobil-Figuren präsentiert. Die kleinen Kunststofffiguren entwickeln sich in den folgenden Jahren zu einem weltweiten Erfolg.

1991: Vereinigung der deutschen Judo-Verbände

In Passau schließen sich der Deutsche Judo-Bund und der Deutsche Judo-Verband der ehemaligen DDR zusammen. Der Name Deutscher Judo-Bund bleibt bestehen.

1998: Der S&P 500 erreicht 1.000 Punkte

Der US-amerikanische Aktienindex S&P 500 überschreitet erstmals die 1.000-Punkte-Marke. Dies symbolisiert das Wachstum und die Bedeutung der größten US-Unternehmen.

2002: Hochzeit von Willem-Alexander und Máxima

In Amsterdam heiratet der niederländische Kronprinz Willem-Alexander die Argentinierin Máxima Zorreguieta. Die royale Hochzeit wird von Millionen Menschen weltweit verfolgt.

2003: Wahlniederlage der SPD in Niedersachsen und Hessen

Bei den Landtagswahlen in Niedersachsen und Hessen erleidet die SPD schwere Verluste. In Niedersachsen wird Christian Wulff (CDU) neuer Ministerpräsident, während Roland Koch (CDU) in Hessen die absolute Mehrheit erringt.

2008: Hochzeit von Nicolas Sarkozy und Carla Bruni

Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy heiratet die Musikerin Carla Bruni. Das glamouröse Paar sorgt weltweit für Schlagzeilen.

2009: Währungsreform in Simbabwe

Aufgrund der Hyperinflation führt Simbabwe eine Währungsreform durch. Eine Billion des bisherigen Simbabwe-Dollar entspricht nun einem neuen Simbabwe-Dollar.

Diese historischen Ereignisse zeigen, wie vielfältig die Geschichte des 2. Februar ist – von politischen Wendepunkten über kulturelle Meilensteine bis hin zu wirtschaftlichen und sportlichen Entwicklungen.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt