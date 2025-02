Historische Ereignisse am 3. Februar – Ein Rückblick in die Geschichte

Heute, am 3. Februar 2025, blicken wir auf bedeutende historische Ereignisse zurück, die sich an diesem Tag ereignet haben. Besonders herausragend ist die Verabschiedung des 15. Zusatzartikels zur Verfassung der Vereinigten Staaten im Jahr 1870, der das Wahlrecht unabhängig von Hautfarbe oder früherem Sklavenstatus garantierte. Dieses Ereignis markierte einen entscheidenden Schritt in der Geschichte der Bürgerrechte und ebnete den Weg für spätere Gleichberechtigungsbewegungen weltweit. Doch auch andere Geschehnisse verdienen Aufmerksamkeit.

1488: Bartolomeu Dias erreicht Mossel Bay

Der portugiesische Seefahrer Bartolomeu Dias erreichte als erster Europäer die südafrikanische Küste östlich des Kaps der Guten Hoffnung. Seine Entdeckung legte den Grundstein für den Seeweg nach Indien und veränderte den globalen Handel nachhaltig.

1690: Erstes Papiergeld in Amerika

In der Massachusetts Bay Colony wurde erstmals Papiergeld in Umlauf gebracht. Dieser Schritt war eine Reaktion auf den Mangel an Münzgeld und leitete eine neue Ära der Finanzwirtschaft ein.

1815: Beginn der kommerziellen Käseproduktion in der Schweiz

Mit der Gründung der Dorfkäserei in Kiesen begann die professionelle Käseherstellung in der Schweiz. Die genossenschaftlich organisierte Produktion trug entscheidend zur weltweiten Bekanntheit des Schweizer Käses bei.

1870: Verabschiedung des 15. Zusatzartikels zur US-Verfassung

Mit der Ratifizierung dieses Zusatzartikels wurde festgelegt, dass das Wahlrecht nicht aufgrund von Hautfarbe oder früherem Sklavenstatus verweigert werden darf. Dies war ein entscheidender Schritt im Kampf gegen die Diskriminierung und legte die Grundlage für die spätere Bürgerrechtsbewegung.

1918: Eröffnung des Twin Peaks Tunnels in San Francisco

Der Twin Peaks Tunnel, einer der längsten Straßenbahntunnel der Welt, wurde eröffnet und erleichterte den öffentlichen Nahverkehr erheblich. Heute ist er ein zentraler Bestandteil des Muni Metro-Systems.

1933: Adolf Hitlers Expansionspläne

Nur vier Tage nach seiner Machtübernahme hielt Adolf Hitler eine Rede vor den höchsten Militärvertretern des Deutschen Reiches, in der er sein Programm zur territorialen Expansion ankündigte. Die von Generalleutnant Curt Liebmann festgehaltenen Notizen dokumentierten diese frühen Kriegsvorbereitungen.

1947: Verabschiedung des Ahlener Programms durch die CDU

Die CDU in Nordrhein-Westfalen verabschiedete ein wirtschaftspolitisches Programm mit sozialistischen Ansätzen. Es wurde jedoch nie umgesetzt, da sich stattdessen das Modell der Sozialen Marktwirtschaft durchsetzte.

1958: Gründung der Benelux-Wirtschaftsunion

Belgien, die Niederlande und Luxemburg unterzeichneten den Benelux-Vertrag, der die wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Region stärken sollte. Die Union trat zwei Jahre später offiziell in Kraft und diente als Vorbild für die europäische Integration.

1959: Der Tag, an dem die Musik starb

Bei einem Flugzeugabsturz in Iowa kamen die Rock-’n’-Roll-Stars Buddy Holly, Ritchie Valens und The Big Bopper ums Leben. Dieses tragische Ereignis wurde später als „The Day the Music Died“ bekannt und inspirierte Don McLeans berühmten Song „American Pie“.

1962: Jungfernfahrt der „France“

Das bis dahin längste Passagierschiff, die „France“, nahm seinen transatlantischen Linienverkehr zwischen Le Havre und New York auf. Das Schiff galt als ein Meisterwerk des Schiffbaus und stand für den Luxus der damaligen Zeit.

1962: US-Embargo gegen Kuba

US-Präsident John F. Kennedy verhängte ein umfassendes Handelsembargo gegen Kuba. Diese Sanktionen prägen die Beziehungen zwischen beiden Ländern bis heute.

1966: Start des Wettersatelliten ESSA-1

Mit dem Start von ESSA-1 begann eine neue Ära der meteorologischen Forschung. Der Satellit lieferte erstmals kontinuierliche Wetterdaten aus dem All und revolutionierte die Wettervorhersage.

1969: Jassir Arafat wird PLO-Vorsitzender

Jassir Arafat übernahm die Führung der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO). Unter seiner Leitung wurde die PLO zu einem zentralen Akteur im Nahostkonflikt.

1982: Helmut Schmidts Vertrauensfrage

Bundeskanzler Helmut Schmidt stellte die Vertrauensfrage im Bundestag. Dies war eine Reaktion auf Spannungen innerhalb der Regierungskoalition und leitete letztlich das Ende seiner Kanzlerschaft ein.

1994: Erster russischer Astronaut auf einem US-Shuttle

Mit Sergei Krikaljow flog erstmals ein russischer Kosmonaut auf einer US-amerikanischen Raumfähre mit. Diese Mission symbolisierte die Annäherung zwischen den USA und Russland nach dem Kalten Krieg.

1998: Hinrichtung von Karla Faye Tucker

Die US-Amerikanerin Karla Faye Tucker wurde als erste Frau seit 1984 in den USA hingerichtet. Ihr Fall löste international Debatten über die Todesstrafe aus.

2007: Terroranschlag in Bagdad

Ein Selbstmordattentäter sprengte einen mit Sprengstoff beladenen Lastwagen auf einem belebten Markt in Bagdad. Die Explosion forderte 137 Todesopfer und über 300 Verletzte.

2010: Rekordpreis für eine Skulptur von Giacometti

Die Skulptur „L’Homme qui marche I“ von Alberto Giacometti wurde für 74,4 Millionen Euro versteigert. Damit avancierte sie zum bis dahin teuersten Kunstwerk der Welt.

Die historischen Ereignisse des 3. Februar zeigen, wie facettenreich die Weltgeschichte ist – von politischen Umbrüchen über wissenschaftliche Errungenschaften bis hin zu tragischen Unglücken.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt