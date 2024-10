Historische Ereignisse am 20. Oktober

Heute ist der 20. Oktober 2024, und ein Rückblick auf bedeutende historische Ereignisse dieses Tages lässt uns erkennen, wie sehr die Geschichte unsere Gegenwart geprägt hat. Eines der markantesten Ereignisse des heutigen Tages ist die Hinrichtung von Klaus Störtebeker und seinen Gefährten im Jahr 1401 auf dem Grasbrook in Hamburg. Die legendäre Geschichte um Störtebeker ist bis heute ein Symbol für den Kampf gegen die Obrigkeit und wird in Norddeutschland weiterhin in Erinnerung gehalten.

1401: Klaus Störtebeker und seine Gefährten werden hingerichtet

Am 20. Oktober 1401 wurden Klaus Störtebeker und seine Kameraden, ehemalige Vitalienbrüder und als Piraten bekannt, auf dem Grasbrook in Hamburg enthauptet. Die Köpfe der Hingerichteten wurden als Warnung aufgespießt. Störtebeker war eine Symbolfigur für Freiheit und Widerstand, und seine Legende lebt bis heute fort.

1607: Die Universität Gießen beginnt den Lehrbetrieb

Im Mai 1607 gegründet, nahm die Universität Gießen am 20. Oktober 1607 offiziell den Lehrbetrieb auf. Sie gehört zu den ältesten Universitäten Deutschlands und hat über Jahrhunderte hinweg zahlreiche wissenschaftliche Entwicklungen gefördert.

1704: Uraufführung der Oper Cleopatra

Die Oper Cleopatra, komponiert von Johann Mattheson, wurde am 20. Oktober 1704 in Hamburg uraufgeführt. Diese Aufführung war ein kultureller Meilenstein und demonstrierte Hamburgs aufstrebende Bedeutung als Musikmetropole im Barockzeitalter.

1740: Maria Theresia wird zur Erzherzogin gekrönt

Am 20. Oktober 1740 wurde Maria Theresia zur Erzherzogin von Österreich und Königin von Ungarn und Böhmen gekrönt. Die Anerkennung ihrer Herrschaft markierte den Beginn des Österreichischen Erbfolgekriegs, der Europa für Jahre in Unruhe versetzte.

1803: Eröffnung des Uhrturms in Halifax

Ein Wahrzeichen der Stadt Halifax, der Uhrturm, wurde am 20. Oktober 1803 eröffnet. Dieser Turm ist seit seiner Errichtung ein bedeutendes Monument und zieht noch heute viele Besucher an.

1803: USA ratifizieren den Louisiana Purchase

Am 20. Oktober 1803 ratifizierte der Senat der Vereinigten Staaten den Kauf von Louisiana von Frankreich. Für 15 Millionen US-Dollar erwarben die USA ein riesiges Territorium von über 2 Millionen km², das ihre Expansion entscheidend vorantrieb.

1880: Erste Vorstellung im Salamonski-Zirkus

Am 20. Oktober 1880 fand die erste Vorstellung im neu erbauten Salamonski-Zirkus in Moskau statt. Jahrzehnte später wurde er in Nikulin-Zirkus umbenannt und gilt bis heute als eines der bekanntesten Zirkusunternehmen Russlands.

1910: Stapellauf der Olympic

Am 20. Oktober 1910 wurde die RMS Olympic, ein Schwesterschiff der Titanic, vom Stapel gelassen. Im Gegensatz zu ihren berühmteren Schwesterschiffen überstand die Olympic ihre Karriere unbeschadet und gilt als Erfolgsgeschichte.

1932: Gründung des Internationalen Jugendherbergsverbands

Am 20. Oktober 1932 wurde der Internationale Jugendherbergsverband gegründet. Diese Organisation fördert bis heute den internationalen Austausch und bietet jungen Reisenden weltweit erschwingliche Übernachtungsmöglichkeiten.

1934: Nazis beginnen Verfolgung von Schwulen und Lesben

Mit einer Razzia in München begann am 20. Oktober 1934 die gezielte Verfolgung von Schwulen und Lesben durch das Nazi-Regime. Die willkürliche Festnahme von 145 Männern in einem Szenelokal leitete eine brutale Repressionswelle ein.

1947: Die Vereinten Nationen erhalten ihre offizielle Flagge

Am 20. Oktober 1947 wurde die heutige Flagge der Vereinten Nationen offiziell angenommen. Sie steht als Symbol für Frieden, Zusammenarbeit und internationale Solidarität.

1955: Veröffentlichung des dritten Teils von The Lord of the Rings

Der dritte Teil von J.R.R. Tolkiens The Lord of the Rings, Return of the King, wurde am 20. Oktober 1955 in Großbritannien veröffentlicht und legte den Grundstein für den Kultstatus dieses Epos.

1967: Start von Aktenzeichen XY … ungelöst

Am 20. Oktober 1967 wurde im ZDF die erste Folge der Sendereihe Aktenzeichen XY … ungelöst ausgestrahlt. Die Sendung entwickelte sich schnell zu einem wichtigen Instrument der Verbrechensaufklärung.

1971: Willy Brandt erhält den Friedensnobelpreis

Willy Brandt, ehemaliger Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, wurde am 20. Oktober 1971 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Brandt wurde insbesondere für seine Ostpolitik und seinen Beitrag zur Entspannung des Kalten Krieges gewürdigt.

1973: Eröffnung des Opernhauses von Sydney

Am 20. Oktober 1973 eröffnete Königin Elisabeth II. das Opernhaus von Sydney, eines der markantesten Gebäude der Welt. Die Eröffnung wurde live im Fernsehen übertragen und mit einem großen Feuerwerk gefeiert.

1974: Erste Folge von Derrick

Am 20. Oktober 1974 strahlte das ZDF die erste Folge der legendären Krimiserie Derrick aus. Die Serie wurde schnell ein Publikumserfolg und prägte das deutsche Fernsehen über Jahrzehnte hinweg.

1983: Neu-Definition des Meters

Am 20. Oktober 1983 wurde der Meter auf der Generalkonferenz für Maß und Gewicht in Paris neu definiert. Er wurde festgelegt als die Strecke, die Licht im Vakuum in 1/299.792.458 Sekunde zurücklegt.

1995: Kinopremiere von Wer zuerst kommt, kriegt die Braut

Am 20. Oktober 1995 feierte der Bollywood-Film Wer zuerst kommt, kriegt die Braut in einem Kino in Mumbai Premiere. Der Film wird dort seither ununterbrochen aufgeführt und gilt als einer der erfolgreichsten Hindi-Filme aller Zeiten.

1996: Protestmarsch gegen Ermittlungsfehler im Fall Marc Dutroux

Am 20. Oktober 1996 gingen 250.000 Belgier in Brüssel auf die Straße, um das Versagen der Behörden im Fall des Kindermörders Marc Dutroux anzuprangern. Der Protest markierte einen Wendepunkt im Umgang mit Kindesmissbrauch in Belgien.

2004: Erdbeben in Norddeutschland

Am 20. Oktober 2004 ereignete sich das stärkste Erdbeben im norddeutschen Raum seit Beginn der seismischen Messungen. Das Beben mit einer Stärke von 4,5 auf der Richter-Skala erschütterte die Region Neuenkirchen bei Soltau.

2018: Start der Raumsonde BepiColombo

Am 20. Oktober 2018 wurde die Raumsonde BepiColombo gestartet, ein Gemeinschaftsprojekt der ESA und JAXA zur Erforschung des Planeten Merkur. Die Mission dient der genaueren Untersuchung des sonnennächsten Planeten.

Der Blick auf diese Ereignisse verdeutlicht, wie vielfältig und bedeutsam die Geschichte dieses Tages ist und welchen Einfluss sie auf unsere heutige Zeit hat.

