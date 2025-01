Historische Ereignisse am 22. Januar

Der 22. Januar: Ein Tag voller historischer Meilensteine

Am 22. Januar fanden zahlreiche Ereignisse statt, die die Welt auf verschiedenste Weise geprägt haben. Der bedeutendste Meilenstein dieses Tages ist der Élysée-Vertrag von 1963, der die deutsch-französische Freundschaft begründete und die Grundlage für die europäische Einigung legte. Doch auch viele andere Ereignisse verdienen Beachtung.

1751: Gründung der École Militaire

In Paris wird auf Initiative von Madame de Pompadour und mit Unterstützung von Ludwig XV. die École Militaire gegründet. Die älteste Militärakademie der Welt legte den Grundstein für eine professionelle Ausbildung von Offizieren in Frankreich.

1831: Charles Darwin schließt sein Studium ab

Charles Darwin erlangt seinen Bachelor of Arts am Christ’s College in Cambridge. Dieses Ereignis markiert einen wichtigen Schritt in seinem Leben, der später zu seiner wegweisenden Evolutionstheorie führen sollte.

1891: Erste luxuriöse Kreuzfahrt

Der HAPAG-Schnelldampfer Augusta Victoria startet von Cuxhaven aus zur ersten luxuriösen Kreuzfahrt. Dieses Ereignis gilt als Beginn moderner Kreuzfahrten und markiert eine neue Ära des Reisens.

1934: Erfolg für Schostakowitsch

Die Oper Lady Macbeth von Mzensk wird in Leningrad uraufgeführt und feiert weltweit Erfolge. Dmitri Schostakowitschs Werk avanciert zu einem Klassiker, bevor es später unter Stalin in Ungnade fällt.

1954: Die Schaumburger Märchensänger erobern die Charts

Mit The Happy Wanderer erreichen die Schaumburger Märchensänger Platz zwei der britischen Single-Charts und bleiben dort 23 Wochen. Ein überraschender Erfolg, der deutsche Volksmusik international bekannt macht.

1963: Unterzeichnung des Élysée-Vertrags

Bundeskanzler Konrad Adenauer und Frankreichs Präsident Charles de Gaulle besiegeln mit dem Élysée-Vertrag eine neue Ära der Freundschaft. Der Vertrag wird zu einem zentralen Pfeiler der europäischen Integration.

1968: Start von Apollo 5

Die NASA startet die unbemannte Apollo-5-Mission, um die Mondlandefähre zu testen. Dieser erfolgreiche Flug bereitet den Weg für die erste bemannte Mondlandung im Jahr 1969.

1973: Roe v. Wade

Der Oberste Gerichtshof der USA legalisiert im Fall Roe v. Wade den Schwangerschaftsabbruch. Diese Entscheidung bleibt ein Meilenstein in der US-Geschichte und löst weltweite Debatten aus.

1979: Holocaust-Serie startet in Deutschland

Die ARD zeigt die erste Folge der Serie Holocaust – Die Geschichte der Familie Weiss. Die Serie trägt maßgeblich zur Auseinandersetzung mit dem Holocaust in Deutschland bei.

1987: Tragödie um Budd Dwyer

Der US-Politiker Budd Dwyer begeht bei einer Pressekonferenz vor laufender Kamera Suizid. Dieses Ereignis erschüttert die Öffentlichkeit und wirft Fragen über politische Korruption und deren Konsequenzen auf.

1990: Verurteilung von Robert Tappan Morris

Der Student Robert Tappan Morris wird für das Freisetzen des Morris-Wurms verurteilt. Dieser Vorfall wird als erste große Cyberattacke der Geschichte angesehen.

1996: Insolvenz von Fokker

Daimler-Benz beendet die Verhandlungen mit Fokker, was die Insolvenz des niederländischen Flugzeugherstellers besiegelt. Dies markiert das Ende einer Ära in der Luftfahrtgeschichte.

2001: Vertrag zum Bau des Transrapid in China

Deutschland und China schließen einen Vertrag über den Bau der Transrapid-Strecke zwischen Shanghai und Hangzhou. Der Vertrag symbolisiert den technologischen Fortschritt und die Zusammenarbeit beider Länder.

2002: Einführung der Telekommunikations-Überwachungsverordnung

In Deutschland wird die Telekommunikations-Überwachungsverordnung verabschiedet. Sie regelt die Abhörung von Telekommunikationsanlagen und ersetzt eine ältere Verordnung von 1994.

2003: Rumsfelds „Altes Europa“

US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld prägt den Ausdruck „Altes Europa“. Die umstrittene Phrase sorgt für Diskussionen über das transatlantische Verhältnis und wird zum Wort des Jahres in Deutschland.

2009: Verbot der Droge Spice

Die synthetische Droge Spice wird in Deutschland per Eilverfahren verboten. Dies markiert einen wichtigen Schritt im Kampf gegen neue Designerdrogen.

2012: Kroatiens EU-Beitritt

Beim Referendum in Kroatien stimmt eine deutliche Mehrheit für den EU-Beitritt. Dies ist ein historischer Moment für das Land und die Europäische Union.

2019: Unterzeichnung des Aachener Vertrags

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Präsident Emmanuel Macron unterzeichnen im Aachener Rathaus den Aachener Vertrag. Dieser baut auf dem Élysée-Vertrag auf und stärkt die deutsch-französische Partnerschaft.

Ein Tag voller Ereignisse, die das kulturelle, politische und wissenschaftliche Geschehen nachhaltig geprägt haben.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt