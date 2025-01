Posted in

Historische Ereignisse am 28. Januar

Das tragischste und vielleicht bedeutendste Ereignis, das sich an einem 28. Januar zutrug, ist der Absturz des Space Shuttles Challenger im Jahr 1986. Diese Katastrophe erschütterte die Welt und verdeutlichte die Risiken der Raumfahrt. Doch auch andere Ereignisse, die an diesem Datum stattfanden, haben Geschichte geschrieben.

1393: Der Ball der Brennenden

König Karl VI. von Frankreich veranstaltete einen Polterabend, der als Bal des Ardents in die Geschichte einging. Ein durch Fackeln ausgelöster Brand kostete vier seiner engsten Vertrauten das Leben. Für den König war dies ein Wendepunkt: Er verfiel danach vollständig dem Wahnsinn.

1807: Gaslicht in London

Die Pall Mall in Westminster wurde als erste Straße der Welt mit Gas beleuchtet. Dieser technologische Fortschritt markierte den Beginn moderner Straßenbeleuchtung.

1820: Entdeckung des antarktischen Festlands

Die russische Expedition unter Bellingshausen und Lasarew sichtete das antarktische Festland. Diese Entdeckung legte den Grundstein für die Erforschung eines der letzten unberührten Gebiete der Erde.

1873: Gründung der Degussa

In Frankfurt am Main wurde die Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt (Degussa) gegründet. Sie entwickelte sich zu einem der wichtigsten Unternehmen der Edelmetallbranche.

1878: Die erste öffentliche Telefonzelle

In New Haven, Connecticut, wurde die erste öffentliche Telefonzelle der Welt aufgestellt, ein Meilenstein in der Telekommunikation.

1887: Beginn des Eiffelturmbaus

Die Firma Gustave Eiffels begann mit der Errichtung des später ikonischen Pariser Eiffelturms. Zwei Jahre später wurde er pünktlich zur Weltausstellung fertiggestellt.

1897: Der Diesel-Motor läuft

Rudolf Diesel präsentierte mit Erfolg seinen neuartigen Motor, der später als Diesel-Motor bekannt wurde und die Welt revolutionierte.

1900: Gründung des Deutschen Fußball-Bunds (DFB)

86 Vereine kamen in Leipzig zusammen, um den DFB zu gründen. Ferdinand Hueppe wurde als erster Präsident gewählt, und der deutsche Fußball begann seine Erfolgsgeschichte.

1902: Andrew Carnegies Stiftung

Andrew Carnegie stiftete zehn Millionen US-Dollar für wissenschaftliche Zwecke, wodurch die Carnegie Institution of Washington entstand.

1912: Gründung des Deutschen Wehrvereins

In Berlin wurde der Deutsche Wehrverein gegründet, um die Bevölkerung von der Notwendigkeit eines stärkeren Militärs zu überzeugen.

1915: Gründung der United States Coast Guard

Die Fusion von Revenue Cutter Service und Life Saving Service führte zur Gründung der Küstenwache der USA.

1933: Schleicher tritt zurück

Reichskanzler Kurt von Schleicher trat nach einem Gespräch mit Reichspräsident Paul von Hindenburg zurück. Dies ebnete Adolf Hitler den Weg zur Machtübernahme zwei Tage später.

1944: Premiere der Feuerzangenbowle

Der Film Die Feuerzangenbowle mit Heinz Rühmann wurde in Berlin uraufgeführt und entwickelte sich zu einem Klassiker des deutschen Kinos.

1958: Patentierung des Legosteins

Das dänische Unternehmen Lego meldete den Legostein in seiner heutigen Form zum Patent an und legte damit den Grundstein für eines der erfolgreichsten Spielzeuge der Welt.

1959: Neue Verfassung für Thailand

Thailand verabschiedete eine neue Verfassung, die das politische System des Landes reformieren sollte.

1969: Ölpest vor Kalifornien

Ein Unfall auf einer Unocal-Bohrplattform im Santa-Barbara-Kanal verursachte eine Ölpest und führte zu großen Umweltschäden.

1981: Europäische Datenschutzkonvention

Der Europarat verabschiedete die Europäische Datenschutzkonvention, die den grenzüberschreitenden Schutz personenbezogener Daten regelt.

1986: Absturz der Challenger

Das Space Shuttle Challenger zerbrach kurz nach dem Start, wobei sieben Raumfahrer ums Leben kamen. Diese Tragödie gilt als eine der schwersten in der Geschichte der Raumfahrt.

2005: Übernahme von Gillette durch Procter & Gamble

Procter & Gamble kündigte an, The Gillette Company für 57 Milliarden US-Dollar zu kaufen, was einen der größten Unternehmensdeals der Geschichte darstellte.

2018: Federers 20. Grand-Slam-Titel

Roger Federer gewann seinen 20. Grand-Slam-Titel bei den Australian Open und krönte sich damit endgültig zur Tennislegende.

Diese Ereignisse zeigen, wie vielfältig die Geschichte ist und wie jedes Datum seine Spuren hinterlässt.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt