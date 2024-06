Historische Ereignisse am 29. Juni

Posted in

Der 29. Juni markiert zahlreiche bedeutende Ereignisse in der Geschichte. Im Folgenden finden Sie eine Auswahl wichtiger Geschehnisse, die sich an diesem Tag zugetragen haben.

1613: Das Globe Theatre brennt nieder

Am 29. Juni 1613 wurde das berühmte Globe Theatre in London während einer Aufführung von William Shakespeares Stück „Heinrich VIII.“ durch einen Kanonenschuss, der das Strohdach entzündete, zerstört. Das Feuer breitete sich rasch aus und zerstörte das gesamte Gebäude innerhalb einer Stunde​​.

1880: Frankreich annektiert Tahiti

Am 29. Juni 1880 annektierte Frankreich das Königreich Tahiti und benannte es in „Etablissements de français de l’Océanie“ um. Dies markierte einen wichtigen Schritt in der kolonialen Expansion Frankreichs im Pazifik​​.

1927: Erstmaliger Transpazifikflug

Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte der Luftfahrt wurde am 29. Juni 1927 erreicht, als das Flugzeug „Bird of Paradise“, ein Fokker Trimotor der US-Armee, den ersten erfolgreichen Transpazifikflug von den USA nach Hawaii abschloss​.

1956: Bundesstraßengesetz in den USA

Am 29. Juni 1956 unterzeichnete Präsident Dwight D. Eisenhower das Bundesstraßengesetz, welches das Autobahnsystem der Vereinigten Staaten offiziell ins Leben rief. Dieses Gesetz revolutionierte die Infrastruktur und den Transport in den USA​.

1967: Jayne Mansfield stirbt bei Autounfall

Am 29. Juni 1967 starb die berühmte amerikanische Schauspielerin Jayne Mansfield bei einem tragischen Autounfall. Mansfield war eine Ikone der 1950er und 60er Jahre und hinterließ einen bleibenden Eindruck in der Filmindustrie​.

1974: Mikhail Baryshnikov flieht in den Westen

Am 29. Juni 1974, während einer Tournee mit dem Kirov-Ballett in Toronto, entschied sich der berühmte sowjetische Tänzer Mikhail Baryshnikov, in den Westen überzulaufen. Dies war ein bedeutendes Ereignis im Kontext des Kalten Krieges und betonte die künstlerischen Einschränkungen in der Sowjetunion.

2007: Einführung des ersten iPhones

Ein revolutionäres Ereignis in der Technologiegeschichte fand am 29. Juni 2007 statt, als Apple Inc. das erste iPhone auf den Markt brachte. Dieses Gerät veränderte die Art und Weise, wie Menschen weltweit kommunizieren und auf Informationen zugreifen.

2009: Bernie Madoff wird verurteilt

Am 29. Juni 2009 wurde der amerikanische Finanzbetrüger Bernie Madoff zu einer Gefängnisstrafe von 150 Jahren verurteilt. Er hatte das größte Ponzi-Schema in der Geschichte betrieben, bei dem er seine Investoren um Milliarden von Dollar betrog​.

2015: Deutsche Politiker fordern Ausstieg aus dem Euro

Am 29. Juni 2015 forderten führende deutsche Politiker einen Plan für den Austritt Griechenlands aus der Eurozone, angesichts der sich zuspitzenden Schuldenkrise im Land. Dies war ein kritischer Moment in der europäischen Finanzgeschichte​ (Wikipedia)​.

