Historische Ereignisse am 5. Mai – Ein Rückblick in der Geschichte

Der 5. Mai hat im Lauf der Jahrhunderte eine Reihe von Ereignissen hervorgebracht, die das Gesicht der Welt verändert haben – von technischen Innovationen über kulturelle Glanzpunkte bis hin zu dramatischen Katastrophen. Besonders die Veröffentlichung von Chanel Nº 5 am 5.5.1921 sticht hervor – nicht nur als zeitloser Klassiker der Parfümwelt, sondern auch als Symbol für den Beginn einer neuen Ära in der Konsumkultur. Doch auch die anderen Geschehnisse dieses Tages verdienen Aufmerksamkeit.

1525 – Luthers Bruch mit den Bauern

Nach anfänglicher Sympathie für die aufständischen Bauern distanziert sich Martin Luther am 5. Mai 1525 deutlich von deren Vorgehen. In seiner Schrift Wider die Mordischen und Reubischen Rotten der Bawren verurteilt er die Gewalt der Bauern und stellt sich klar auf die Seite der Obrigkeit. Die Weinsberger Bluttat, bei der Adlige brutal getötet wurden, war für ihn ein Wendepunkt.

1842 – Der Große Brand von Hamburg

Im Haus Nr. 44 in der Hamburger Deichstraße bricht am 5. Mai 1842 ein Feuer aus, das sich binnen Stunden zu einer Katastrophe entwickelt. Drei Tage lang brennt es unkontrolliert. 1700 Gebäude werden vernichtet, 51 Menschen sterben, 20.000 verlieren ihr Zuhause. Der Brand verändert das Stadtbild Hamburgs nachhaltig und prägt die Stadtplanung für Jahrzehnte.

1865 – Der erste Zugraub in den USA

In North Bend, Ohio, überfallen die berüchtigten Reno-Brüder einen Eisenbahnzug – der erste dokumentierte Zugraub in den Vereinigten Staaten. Ihre Beute beträgt 13.000 Dollar. Damit beginnt eine Ära der Bahnüberfälle, die den Wilden Westen mitprägen wird.

1885 – Der Rollfilm wird patentiert

George Eastman, Gründer von Kodak, erhält am 5. Mai das Patent auf den Rollfilm. Diese Erfindung revolutioniert die Fotografie und ermöglicht es, Bilder einfacher aufzunehmen und zu transportieren – ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Massenfotografie.

1891 – Briefmarken aus dem Automaten

In London werden erstmals Briefmarken aus Automaten verkauft. Diese kleine, aber bedeutende Innovation erleichtert das Versenden von Post und ist ein früher Vorläufer heutiger Selbstbedienungssysteme.

1901 – Erstes Parkhaus in London

Am Piccadilly Circus entsteht das erste mehrstöckige Parkhaus Londons. Sieben Etagen stehen Automobilisten fortan zur Verfügung – ein klares Zeichen für den beginnenden Siegeszug des Automobils.

1903 – Die Carpathia verlässt Liverpool

Die RMS Carpathia bricht zu ihrer Jungfernfahrt Richtung Boston auf. Neun Jahre später wird sie als Rettungsschiff der Titanic traurige Berühmtheit erlangen, als sie Überlebende aus dem eisigen Nordatlantik an Bord nimmt.

1921 – Chanel Nº 5 wird vorgestellt

Coco Chanel lanciert am 5. Tag des 5. Monats ihr legendäres Parfüm Chanel Nº 5. Es ist eines der ersten synthetisch hergestellten Düfte überhaupt – und avanciert zum meistverkauften Parfüm der Welt. Ein Meilenstein der Mode- und Kosmetikgeschichte.

1923 – Die Petersglocke wird gegossen

In Apolda wird die imposante Petersglocke für den Kölner Dom gegossen. Mit 24 Tonnen Gewicht gehört sie zu den größten frei schwingenden Kirchenglocken weltweit. Sie trägt den Spitznamen „Dicker Pitter“ und ist ein Wahrzeichen des deutschen Glockengusses.

1980 – SAS stürmt die iranische Botschaft in London

Eine Geiselnahme in der iranischen Botschaft endet nach sechs Tagen mit einem dramatischen Einsatz des britischen Spezialkommandos SAS. Bei der blitzartigen Erstürmung werden fünf Terroristen und eine Geisel getötet. Der Einsatz markiert einen Wendepunkt in der Anti-Terror-Strategie Großbritanniens.

2004 – Picasso-Bild erzielt Rekordpreis

Junge mit Pfeife, ein Gemälde Pablo Picassos aus dem Jahr 1905, wird bei einer Auktion für 104,2 Millionen Dollar verkauft. Damit gehört es zu den teuersten Gemälden der Welt – und verdeutlicht die Wertschätzung klassischer Kunst im modernen Kunstmarkt.

2018 – NASA startet Mars-Mission InSight

Die NASA schickt am 5. Mai die Raumsonde InSight zum Mars. Ziel der Mission ist es, das Innere des Roten Planeten zu erforschen. Die Sonde landet später erfolgreich und liefert seither wichtige Daten über Aufbau und seismische Aktivitäten des Mars.

Der 5. Mai steht somit sinnbildlich für Zeiten des Aufbruchs, der Umbrüche – aber auch für menschliche Tragödien und unvergessliche Errungenschaften.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt