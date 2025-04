Posted in

Historische Ereignisse am 18. April – Ein Rückblick in der Geschichte

Am heutigen 18. April blicken wir auf zahlreiche bedeutsame Ereignisse der Weltgeschichte zurück. Besonders hervorsticht der mutige Auftritt Martin Luthers im Jahr 1521, der mit seinem standhaften „Hier stehe ich und kann nicht anders“ auf dem Reichstag zu Worms die Weichen für eine der folgenreichsten religiösen Umwälzungen in Europa stellte. Doch auch andere Ereignisse an diesem Tag verdienen Beachtung – von wissenschaftlichen Meilensteinen über politische Wendepunkte bis hin zu spektakulären Momenten der Sport- und Kulturgeschichte.

1521 – Luthers mutiger Widerstand vor dem Reichstag

Martin Luther wird auf dem Reichstag zu Worms erneut verhört. Doch wie bereits am Vortag weigert er sich, seine 95 Thesen zu widerrufen. Mit seiner kompromisslosen Haltung gegen kirchliche Missstände entfacht er eine Bewegung, die die religiöse Landschaft Europas tiefgreifend verändern wird.

1881 – Eröffnung des Natural History Museum in London

In der britischen Hauptstadt öffnet das Naturkundemuseum seine Pforten. Es zählt bis heute zu den größten seiner Art und geht auf die Sammlung des Arztes und Sammlers Hans Sloane zurück. Das eindrucksvolle Gebäude wird schnell zu einer Institution für Forschung und Bildung.

1906 – Bertha von Suttner erhält den Friedensnobelpreis

Die österreichische Pazifistin nimmt in Kristiania (heute Oslo) den Friedensnobelpreis entgegen. Sie ist die erste Frau, die diese hohe Auszeichnung erhält – für ihr engagiertes Wirken gegen Krieg und Gewalt, nicht zuletzt durch ihr Werk „Die Waffen nieder!“.

1912 – Carpathia bringt Titanic-Überlebende nach New York

Mit 705 geretteten Passagieren läuft die Carpathia in New York ein. Am Hafen empfangen tausende Menschen das Schiff, das als Symbol für Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft gefeiert wird – wenige Tage nach dem Untergang der Titanic.

1913 – Der Kornwalzer-Skandal erschüttert den Reichstag

SPD-Abgeordneter Karl Liebknecht deckt im Reichstag geheime Absprachen im Zusammenhang mit dem sogenannten Kornwalzer auf. Der Skandal offenbart dubiose Verflechtungen zwischen Politik und Wirtschaft.

1923 – Yankee Stadium wird feierlich eröffnet

In New York feiern die Yankees die Eröffnung ihres neuen Stadions mit einem 4:1-Sieg gegen die Boston Red Sox. Das „House that Ruth Built“ wird zum Mythos des US-Baseballs.

1926 – Erstes deutsches Fußballländerspiel im Radio übertragen

In Düsseldorf kommt es zur Premiere: Erstmals wird ein Länderspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden im Radio übertragen. Das Spiel endet 4:2 – ein Sieg, der den Beginn einer neuen Ära des Sports einleitet.

1934 – Erster öffentlicher Waschsalon in den USA eröffnet

In Fort Worth, Texas, öffnet der erste öffentlich zugängliche Waschsalon – die „Washateria“. Diese Innovation revolutioniert den Alltag vieler Amerikaner und prägt das Stadtbild über Jahrzehnte hinweg.

1947 – Helgoland wird durch gewaltige Sprengung verändert

Die britische Armee führt auf Helgoland die größte nichtnukleare Sprengung der Geschichte durch. Ziel ist die Zerstörung deutscher Bunkeranlagen – doch auch das Gesicht der Insel verändert sich für immer.

1956 – Fürst Rainier III. heiratet Grace Kelly

Im monegassischen Fürstentum geben sich der regierende Fürst und die US-amerikanische Filmschauspielerin Grace Kelly standesamtlich das Jawort. Die Märchenhochzeit sorgt weltweit für Aufsehen und Medienrummel.

1972 – Roland wird gegründet

In Japan wird das Unternehmen Roland ins Leben gerufen. Es wird einer der weltweit führenden Hersteller elektronischer Musikinstrumente, darunter legendäre Synthesizer und Drumcomputer.

1974 – Tödlicher Rettungsschuss beim Hamburger Banküberfall

Beim Banküberfall in Hamburg greift die Polizei erstmals zum finalen Rettungsschuss, der tödlich endet. Das Ereignis sorgt für heftige Debatten über polizeiliche Einsatzregeln und Notwehr.

1983 – Disney Channel startet in den USA

Ein neues Kapitel in der Fernsehgeschichte beginnt mit dem Sendestart des Disney Channels. Der Sender richtet sich vor allem an Kinder und Familien – und wird bald weltweit bekannt.

1986 – Musical Cats feiert Deutschlandpremiere in Hamburg

Im Hamburger Operettenhaus findet die Premiere des Musicals „Cats“ statt. Die Inszenierung wird ein Dauerbrenner: Fast 15 Jahre bleibt das Stück auf dem Spielplan und zieht Millionen Zuschauer an.

2005 – Adobe kauft Macromedia

Das Softwareunternehmen Adobe Inc. gibt die Übernahme von Macromedia bekannt – für 3,4 Milliarden US-Dollar. Mit dem Kauf sichert sich Adobe unter anderem die Rechte an der Software Flash und Dreamweaver.

2013 – Erneuerbare Energien erreichen Rekordwert

An einem Werktag übersteigen Sonne und Wind erstmals für eine Zeit die Leistung aller konventionellen Kraftwerke in Deutschland. Fast 36 Gigawatt speisen die erneuerbaren Quellen in das Netz – ein Meilenstein für die Energiewende.

2017 – Cristiano Ronaldo knackt Champions-League-Rekord

Im Rückspiel gegen den FC Bayern erzielt Cristiano Ronaldo einen Hattrick und erreicht als erster Spieler 100 Tore in der UEFA Champions League. Bereits eine Woche zuvor hatte er diesen Meilenstein in UEFA-Klubwettbewerben erreicht.

Die Geschichte ist voller bewegender Momente, Wendepunkte und Innovationen – der 18. April erinnert uns Jahr für Jahr daran, wie vielfältig und bedeutsam unsere Vergangenheit ist.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt