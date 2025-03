Hollywood-Star Gene Hackman ist tot – Er, seine Frau und deren Hund tot aufgefunden

Gene Hackman ist tot – Die Filmwelt trauert um Gene Hackman, eine der größten Hollywood-Legenden. Der 95-jährige Schauspieler wurde am 26. Februar 2025 zusammen mit seiner Frau Betsy Arakawa (64) und ihrem Hund tot in ihrem Haus in Santa Fe, New Mexico, aufgefunden. Die genauen Todesumstände sind derzeit ungeklärt und Gegenstand laufender Ermittlungen.

Hintergrund des Todesfalls

Laut Angaben des Santa Fe County Sheriff’s Office entdeckte ein Wartungsarbeiter die Leichen, nachdem er das Anwesen betreten hatte, weil das Paar längere Zeit nicht gesehen wurde. Hackman und Arakawa wurden in separaten Räumen ihres Hauses aufgefunden, ein Behälter mit verstreuten Tabletten wurde neben Arakawas Leiche entdeckt. Einer ihrer Hunde war ebenfalls verstorben, während zwei weitere Hunde lebend geborgen wurden.

Sheriff Adan Mendoza erklärte, dass das Paar vermutlich bereits mehrere Tage oder sogar Wochen tot war. Erste Spekulationen über eine mögliche Kohlenmonoxidvergiftung wurden durch negative Testergebnisse widerlegt. Die Behörden warten nun auf die Ergebnisse der Autopsien und toxikologischen Untersuchungen, um die genaue Todesursache festzustellen.

Gene Hackman ist tot – Ein Nachruf

Gene Hackman wurde am 30. Januar 1930 in San Bernardino, Kalifornien, geboren. Nach seiner Zeit im United States Marine Corps wandte er sich der Schauspielerei zu und erlangte seinen Durchbruch 1967 mit der Rolle des Buck Barrow in „Bonnie und Clyde“. In seiner über vier Jahrzehnte langen Karriere brillierte er in zahlreichen Filmklassikern und erhielt zwei Oscars: als bester Hauptdarsteller für „Brennpunkt Brooklyn“ (1971) und als bester Nebendarsteller für „Erbarmungslos“ (1992).

Seine Vielseitigkeit machte ihn zu einer der prägendsten Figuren der Filmgeschichte. Ob als Polizist in „French Connection“, als skrupelloser Sheriff in „Erbarmungslos“ oder als exzentrisches Familienoberhaupt in „Die Royal Tenenbaums“ – Hackman verstand es, mit seinen Darstellungen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Auch seine Rolle als Lex Luthor in „Superman“ (1978) bleibt unvergessen.

Nach seinem Rückzug aus der Schauspielerei im Jahr 2004 widmete sich Hackman der Schriftstellerei und veröffentlichte mehrere Romane. Er lebte zurückgezogen mit seiner Frau Betsy Arakawa, mit der er seit 1991 verheiratet war. Aus seiner ersten Ehe mit Faye Maltese hatte er drei Kinder.

Mit Gene Hackman verliert Hollywood eine seiner größten Ikonen. Seine Filme und sein Talent werden Generationen von Filmfans und Schauspielern inspirieren. Die Ergebnisse der polizeilichen Untersuchungen werden in den kommenden Wochen erwartet.

Das gesamte Redaktionsteam ist in Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden und spricht ihnen in dieser schweren Zeit sein tiefstes Mitgefühl aus (hk).