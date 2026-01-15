Kostenloser Vortrag: KI im Alltag von Senioren am 23. Januar im Seniorentreff Mitte in Ratingen – Ratingen. Zu einem Vortrag mit Informationen rund um die Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI) im Alltag lädt die städtische Seniorenbegegnungsstätte Mitte an der Minoritenstraße 14 am Freitag, 23. Januar, 14 bis 16 Uhr, ein.
An diesem Nachmittag wird Dipl.-Ing. Rainer Pollmann einen aktuellen Sachstand zum Einsatz von KI zur Erleichterung alltäglicher Aufgaben speziell für Seniorinnen und Senioren beleuchten. Er wird auch Tipps zur Einrichtung und Nutzung von Tools und Apps mit Einsatz von KI geben.
Der Vortrag ist kostenfrei, im Anschluss besteht die Möglichkeit für Fragen und zum Austausch. Interessierte werden gebeten, sich im Seniorentreff anzumelden (Telefon 550 50-70 oder E-Mail lj***********************@******en.de).
***
Text: Stadt Ratingen