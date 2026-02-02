Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Kay Gottschalk: Untreue-Verdacht gegen SPD-Regierung!

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Buntes, Deutschland-News, Mainz, Politik, Rheinland-Pfalz-Nachrichten, Themen und Tipps A - R

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-AfD-Alternative-für-Deutschland

Kay Gottschalk: Untreue-Verdacht gegen SPD-Regierung! Sieben Wochen vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz steht die SPD-geführte Landesregierung von Ministerpräsident Alexander Schweitzer unter erheblichem Druck. Die Staatsanwaltschaft Mainz führt Vorermittlungen wegen des Verdachts der Untreue. Im Zentrum stehen Sonderurlaubsregelungen für Staatssekretäre, die über Jahre hinweg weiter Ruhegehälter bezogen, während sie parallel hochdotierte Managerposten in landeseigenen Gesellschaften übernahmen. Ein strafrechtliches Gutachten sieht Anhaltspunkte für Untreue in besonders schwerem Fall. Landesrechnungshof und Landtag forderten bereits 2022 ein Ende dieser Praxis, ohne Reaktion der SPD-Landesregierung.

Dazu erklärt der stellvertretende Bundessprecher der AfD, Kay Gottschalk:

Online Paradies Reisen - Traumreisen und Meer

„Was sich hier zeigt, ist kein Einzelfall und kein bloßer Verwaltungsfehler, sondern ein systematisches Versagen politischer Verantwortung durch die SPD-Landesregierung. Wenn Staatssekretäre über Jahre hinweg Sonderurlaub erhalten, weiterhin Versorgungsansprüche aufbauen und gleichzeitig lukrative Posten in landeseigenen Gesellschaften besetzen, dann ist das politische Selbstbedienung auf Kosten der Steuerzahler.

Besonders gravierend ist, dass die SPD-geführte Landesregierung klare Aufforderungen des Landtags bewusst ignoriert hat. Spätestens mit dem Parlamentsbeschluss von 2022 bestand eine Pflicht zum Handeln. Wer parlamentarische Kontrolle missachtet und Warnungen des Landesrechnungshofs beiseiteschiebt, stellt sich über Recht und demokratische Ordnung.

Die Bürger erwarten einen sparsamen und rechtsstaatlichen Umgang mit ihrem Steuergeld. Stattdessen erleben sie Vetternwirtschaft und Filz. Wir fordern eine vollständige Aufklärung. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, müssen personelle und politische Konsequenzen folgen. Vertrauen entsteht durch Verantwortung, Transparenz und Konsequenz und nicht durch Beschwichtigungen oder Wahlkampfparolen.“

Hundeerziehung in der Hundesprache mit dem Vier-Pfoten-Ratgeber

***
Text: Pressestelle Alternative für Deutschland

Das könnte Sie auch interessieren ...

Martin Sichert (AfD): Bundesregierung verharmlost Antibiotikaresistenzen

BR Fernsehen: "Fastnacht in Franken" live am Freitag, 6. Februar 2026 - Die Spannung steigt

Martin Sichert (AfD): CDU-Pläne gefährden die Zahngesundheit von Millionen Menschen

Sozialverband VdK: „Wochenenddebatten der Union stärken rechtspopulistische Kräfte“

Copa Ca Backum: Karnevalistische Saunanacht in der Copa Oase in Herten NRW

Schnieder (CDU Rheinland-Pfalz) zu verschwundenen Asylbewerbern: "Dieser Kontrollverlust ist nicht länger hinzunehmen"

Tanzaktion „One Billion Rising“ gegen patriarchale Gewalt am 14. Februar 2026 in Schwerin

Rollator-Training Gummersbach: Sicher unterwegs mit dem Rollator

Warum bequeme Freizeitschuhe im Alltag immer wichtiger werden

Monster auf der Couch

Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer: Warum sie für gesunden Schlaf so entscheidend ist

Birgit Bessin (AfD)zum neuen DAK-Kinder- und Jugendreport: Nie wieder Corona-Experimente an unseren Kindern

Schlafprobleme: Warum immer mehr Menschen schlecht schlafen – und was dahintersteckt

Schlafapnoe erkennen: Symptome, Gefahren und Warnzeichen

Lesung in Mannheim mit Musik: Eine Hommage an Agatha Christie

BBS Boppard engagiert sich gemeinsam mit der DKMS gegen Blutkrebs

Schlagworte: #02.02.2026 #AfD #Aktuell #Alternative für Deutschland #hochdotierte Managerposten #Kay Gottschalk #Landtagswahl in Rheinland-Pfalz #Nachrichten #News #Politik #Ruhegehälter #Sonderurlaubsregelungen für Staatssekretäre #SPD-Landesregierung #Staatsanwaltschaft Mainz #Untreue-Verdacht gegen SPD-Regierung #Verdacht der Untreue

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com