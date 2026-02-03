Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

03. Februar 2026 – „The Day the Music Died“: Ein Gedenktag für die Ewigkeit und eine Hommage in drei Versionen

DJ GerreG feat. K.I.N.D. Voices - The Day the Music Died (Alle Versionen)

03. Februar 2026 – „The Day the Music Died“: Ein Gedenktag für die Ewigkeit und eine Hommage in drei Versionen – Heute jährt sich ein Tag, der als tiefer Einschnitt in die Musikgeschichte gilt: Am 3. Februar 1959 kamen bei einem Flugzeugabsturz in Iowa die Rock-’n’-Roll-Stars Buddy Holly, Ritchie Valens und The Big Bopper ums Leben. Der tragische Vorfall ging später als „The Day the Music Died“ in die Geschichte ein – benannt nach einer Textzeile aus Don McLeans weltbekanntem Song American Pie.

▶️ Den vollständigen Hintergrund zu diesem historischen Ereignis lesen Sie in unserem ausführlichen Rückblick:
👉 Zum Artikel: Der Tag, an dem die Musik starb – Die tragische Geschichte von Buddy Holly, Ritchie Valens & The Big Bopper

DJ GerreG Hochzeits- und Event DJ

Musikalisches Gedenken: DJ GerreG erinnert mit drei Songversionen an die Rock-’n’-Roll-Legenden

Knapp ein Jahr ist es her: Am 14. Februar 2025 veröffentlichte DJ GerreG seinen Song „The Day the Music Died“ – eine moderne Hommage an die Musikikonen von 1959. Der Track ist in drei eigenständigen Versionen erschienen, die das damalige Lebensgefühl neu interpretieren und gleichzeitig respektvoll an die verstorbenen Musiker erinnern:

  • 🎸 Rock-’n’-Roll-Version: mitreißend im Stil der 50er

  • 🎧 Rock-Version: kraftvoll, energiegeladen und modern

  • 🎵 Rock-Ballade: emotional, berührend und tiefgründig

🎥 Alle drei Versionen sind als Musikvideo veröffentlicht – zu sehen und zu hören auf der offiziellen Seite von DJ GerreG:
👉 djgerreg.de/musikproduktion/eigene-songs/the-day-the-music-died

Warum The Day The Music Died nicht vergessen werden darf

Der 3. Februar 1959 war nicht nur ein tragischer Tag für die Familien der drei Musiker, sondern auch ein Symbol für das abrupte Ende einer Ära. Die Rock-’n’-Roll-Welle, die gerade erst Fahrt aufgenommen hatte, verlor über Nacht drei ihrer vielversprechendsten Künstler.

Dass das Ereignis noch heute weltweit Gedenkveranstaltungen und emotionale Reaktionen auslöst, zeigt, wie tief Musik in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt ist.

Mit seiner musikalischen Interpretation möchte DJ GerreG nicht nur erinnern – sondern auch zeigen, dass Musik niemals wirklich stirbt. Die Melodien, Botschaften und Emotionen leben weiter – durch Menschen, die sie weitertragen.

Ein Jahr nach Veröffentlichung bleibt „The Day the Music Died“ ein bewegendes Beispiel dafür, wie Vergangenheit, Gegenwart und Musik miteinander verschmelzen. (hk)

